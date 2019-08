Oggi scende in campo il Valdivara 5 Terre

Beverino (SP)- Il nuovo Valdivara 5 Terre targato Matteo Priano, dopo l'esordio stagionale contro la formazione della Juniores della Tarros Sarzanese, torna nuovamente in campo al Rino Colombo di Beverino contro il Monzone Calcio 1926, formazione che milita nel campionato di Seconda Categoria toscana; fischio d'inizioquesto pomeriggio alle ore 17:30. Ingresso gratuito.

Tra schemi e speranze- La formazione guidata da mister Priano, dopo il pareggio per 2-2 contro i rossoneri di mister Leone, va a caccia di una prestazione convincente per aumentare l'entusiasmo intorno a se. Il tecnico proverà i primi schemi in vista dei primi impegni ufficiali della stagione, quest'ultimo fissato per domenica 25 agosto contro il Levanto Calcio che segnerà l'esordio ufficiale in Coppa Italia.

L'avversario – Il Monzone Calcio 1926, storica società toscana, da questa stagione è guidata dal tecnico Rossano Brizzi, ex mister del Ricortola, è punta decisamente ad un campionato da protagonista, anche in virtù di un buon mercato. Infatti, sono arrivati in granata il forte centrocampista classe 1996 Ayoub Youssefi, giocatore importante per la linea mediana con il vizio del gol, la passata stagione con il Ricortola è andato a segno ben 9 volte. Oltre a Youssefi, la società granata si è assicurata le prestazioni del centrocampista massese Leonardo Petrocchi, classe ‘96 ex Ricortola, il terzino mancino Guelfi, ex Juniores del Serricciolo, e Marchiò, provenienza amatori. ( fonte voceapuana)