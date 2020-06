Nuovo mister e quattro nuovi innesti per il Little Club G. Mora

Si muove il mercato in casa del Little Club G. Mora. Il sodalizio rossoblu ha annunciato infatti il suo nuovo mister che sarà l'ex Via dell'Acciaio Pecoraro. Autore di un vero e proprio miracolo Pecoraro aveva portato la matricola in Promozione nel Girone A.



Nella prossima stagione "traslocherà" nel Girone B, ma a far capire la sua filosofia ai nuovi calciatori avrà quattro elementi della sua vecchia rosa. Pecoraro infatti ritroverà il forte centrocampista classe '88 Luca Orero, ex giovanili e Prima Squadra della Sampdoria e Rivarolese in Eccellenza, il difensore fuori quota classe 2000 Matteo Cabras che per due stagioni ha vestito la maglia del Rapallo in Eccellenza oltre che quella della Goliardicapolis in Promozione, Manuel Trudu altro classe 2000 di ruolo però centrocampista che la scorsa stagione nel Via dell'Acciaio ha messo a segno ben sei reti e infine il classe '99 Alberto Federici anch'esso centrocampista di ruolo con esperienze con Molassana Boero, Campomorone Sant'Olcese, Serra Riccò e Sestrese sparse tra Promozione ed Eccellenza.



L'acquisizione dei nuovi giocatori da parte del Little Club G. Mora verrà ratiifcata all'apertura delle liste a partire dal prossimo 1° luglio.