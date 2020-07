Nuovo direttore sportivo alla Forza e Coraggio che, come preventivato, ufficializza la nomina ad Andrea Damiani ex dirigente di Atletico Podenzana e Monzone.



Il nuovo dirigente si è subito messo al lavoro per accordarsi per le prime riconferme. Restano alla corte di mister Andrea Gatti, anche per la stagione 2020/21, i difensori Niccolò Barabino e Raffaele Giordano, il centrocampista Francesco Pesare, il fantasista Giuseppe Esposito e l'estremo difensore Marco Stradini.