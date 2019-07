Nuova coppia offensiva per il Little Club James

Genova - Ricompone la coppia offensiva che fece le fortune dell'Angelo Baiardo il Little Club James. I rossoblu, per sostituire bomber Raiola partito destinazione Celle Ligure, si sono infatti assicurati il centravanti classe '85 Alex Belfiore e l'esterno offensivo classe '80 Davide Crosetti. Entrambi nell'ultima stagione hanno contribuito all'approdo in Promozione del neo promosso Bogliasco. Belfiore con i biancorossi ha realizzato 16 reti, mentre in precedenza lo si ricorda per le esperienze in Eccellenza con Sammargheritese, Angelo Baiardo, Sestrese e Ligorna, ma anche in Promozione con la Rivarolese. Crosetti nell'ultimo biennio al Bogliasco ha realizzato complessivamente 19 marcature. In precedenza esperienze tra Eccellenza e Promozione con Angelo Baiardo, Serra Riccò, Virtus Sestri e Libarna. Insieme a due giocatori d'esperienza ecco anche un classe '99 come l'ex Molassana Boero Matteo Alagona, centrocampista, che lo scorso anno in Eccellenza ha contribuito alla salvezza dei rosso azzurri realizzando una marcatura. Prima di approdare al "Cà de Rissi" lo si ricorda per l'annata in Promozione al Golfo Paradiso PRCA. Oltre ai tre nuovi acquisti anche molte conferme per il Little Club a partire dai fratelli Francesco e Luca Corallo, passando per De Vecchi, De Mattei, Ramponi, Nardo, Vignolo, Watara, Sanni, Rusconi, Gonano, Vergari fino ad arrivare a Noris. E' poi in programma l'arrivo di alcuni classe 2001, mentre non si escludono ulteriori colpi di mercato per completare la rosa del confermatissimo mister Di Somma. La preparazione della squadra rossoblu, che questa estate si è fusa con la James cambiando denominazione, inizierà il prossimo 5 Agosto.