Nicora all'ultimo tuffo, prima vittoria per il Levanto

La Spezia - Al “Franco Cimma” il Levanto coglie la sua prima vittoria in questo campionato di Promozione ligure, Girone B, che nel frattempo saluta la “leadership” solitaria della Forza e Coraggio, Peccato per il Don Bosco Spezia, che aveva contribuito non poco a una partita nel complesso piacevole, che mai si sarebbe detta fra due squadre pericolanti; delle quali quella vincitrice sembra adesso rialzare la testa, mentre il Don Bosco tuttora ultimo (a zero punti) avrebbe in serata esonerato poi mister Tarasconi, per affidare la guida tecnica a Tornar. Cronaca da Pagliari…



Al 20’ Marasco manca il gol a tu per tu col portiere avversario.

Al 28’ i salesiani rispondono con Ruberto a cui però Currarino è bravo a dire di no.

Al 45’ Marasco serve a Righetti il pallone del vantaggio ospite.

Ripresa…

Al 25’ il “forcing” dei padroni di casa porta al pareggio di ferdani con gran botta di collo pieno.

Al 43’ però ecco lo spunto vincente a favore dei levantesi da parte di capitan Nicora.



Tabellino



D. BOSCO SP – LEVANTO 1 - 2

MARCATORI: 45’ Righetti, 70’ Ferdani, 88’ Nicora.



DON BOSCO SPEZIA: Fiorito, Rossi (46’ Raggi), Campigli; Dadà, Selimi (55’ Venturotti), Ibba; Bertocchi (73’ Vicini), Nicolini, Ruberto; Ferdani e Benmoumen (68’ Capasso). All. Tarasconi, squalificato, in panchina Staglioli.



LEVANTO: Currarino, Merani, Nicora; Bertano, Mozzachiodi, Baccelli; Romano, Minetti (6’ Agrò), Marasco (89’ Sassarini); Righetti (60’ Zoppi) e Tuvo. All. Agata.