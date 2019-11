Nicolini stende il Magra Azzurri

La Spezia - Seconda vittoria consecutiva per il Don Bosco Spezia griffato Tornar che centra altri tre punti importantissimi battendo per 3 - 1 il Magra Azzurri. Di contro continua il momento negativo dei "blues" di mister Paolini autori di una prestazione decisamente sottotono al "Cimma" di Pagliari che di fatto spiana la strada ai padroni di casa che senza strafare si aggiudicano l'intera posta in palio.



Dopo un avvio equilibrato arriva il vantaggio del Don Bosco al 22° su calcio di rigore: Pietra in uscita anticipa l'avversario deviando la palla in angolo con il direttore di gara che indica il dischetto tra le proteste bianco azzurre. Dagli undici metri Valletta supera lo stesso Pietra e porta in vantaggio i salesiani.



I ragazzi di mister Paolini subiscono la botta e non trovano la forza di reagire. Soltanto nel finale si rendono pericolosi con una punizione di Atzeni che si infrange sulla barriera e con un tiro di Romiti parato con facilità da Fiorito.



Stesso andamento nella ripresa. Il Magra Azzurri prova una timida reazione ma a passare sono ancora i padroni di casa con un colpo di testa di Nicolini al 55° su azione susseguente a calcio d'angolo. Lo stesso Nicolini raddoppia i conti al 57° con una grande conclusione a seguito di un altro corner dimostrandosi vero uomo in più della squadra di mister Tornar realizzando la sua quinta marcatura in questo inizio di stagione che ne fanno il vice capocannoniere del campionato alle spalle di Mosto del Real Fieschi a quota 7 gol.



Ci prova Romiti poco dopo a riaprire la partita costringendo alla difficile deviazione in angolo l'attento Fiorito. Nel finale Valentini accorcia le distanze a conclusione di una bella azione corale e all'87° Leonini calcia a lato da buona posizione. Don Bosco Spezia che sale così al terzultimo posto della classifica, troppo poco invece quello messo in campo dal Magra Azzurri.



Tabellino



Don Bosco Spezia - Magra Azzurri 3 - 1

Marcatori: 22° [Rig.] Valletta (D), 55° e 57° Nicolini (D), 85° Valentini (M)



Don Bosco Spezia: Fiorito, Raggi, Campigli, Dadà, Conti N., Ibba, Venturotti, Vicini, Valletta (80° Maggiore), Nicolini (78° Flagiello), Bertocchi (86° Capasso). All. Tornar

A disp.: Leccese, Rossi, Gianardi, Laghezza, Benmoumen, Ruberto.



Magra Azzurri: Pietra, Capetta, Orlandi (46° Pellegri), Mezzani, Valentini, Romiti, Salvatori (65° Conti M.), Del Padrone (63° Salamina), Leonini, Cariati, Atzeni (65° Morettini). All. Paolini

A disposizione: Puglia, Parra, Boni.



Arbitro: Sig. Gargiuli della Spezia

Assistente N°1: Sig. Caggiano della Spezia

Assistente N°2: Sig. Spinetta della Spezia