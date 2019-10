Nicolini e Raggi griffano il primo successo del Don Bosco

La Spezia - Dopo sei sconfitte consecutive, al settimo tentativo il Don Bosco Spezia centra la prima vittoria stagionale superando di misura tra le mura amiche del "Cimma" di Pagliari il Real Fieschi in un'importante scontro salvezza.



Mister Tornar, subentrato da due giornate sulla panchina salesiana a Tarasconi, non può contare su Maggiore e si affida in attacco alle folate di Mattia Valletta ispirato da Nicolini e Venturotti schierandosi con un undici molto coperto. Ospiti che recuperano il forte portiere Olmo Pozzo a difesa dei pali, ma che lamentano ancora diverse assenze. Attacco confermato con la coppia Mosto - Asimi.



Pronti via e al 4° Fieschi in vantaggio con il solito Mosto, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte due minuti dopo è Nicolini ad insaccare il gol del vantaggio. Reazione bianco azzurra con il solito Mosto che al 12° va vicino al pareggio con una spettacolare semirovesciata. Dalla mezz’ora in poi solo Don Bosco: al 31’ la palla sembra indirizzata all'incrocio dei pali, ma un miracolo di Pozzo evita il raddoppio salesiano con il portiere che smanaccia in corner. Il raddoppio è nell'aria e arriva due minuti dopo quando, su una dormita generale da corner, Raggi è libero di mette a segno il raddoppio. Ancora Pozzo al 35’ a volare su una forte ed insidiosa punizione di Nicolini salvando ancora i suoi. Don Bosco cinico, Real Fieschi in letargo e 2-0 al duplice fischio su cui poco si può dire.



Se sul primo c’è poco da dire meno ancora del secondo. Conclusioni in porta biancoblu non pervenute e Don Bosco che amministra. Uno squillo arriva al 34’ quando Traversaro lancia Mosto che si conferma bomber di razza e trova il diagonale vincente del 2-1. Poi poco altro da segnalare. Al triplice fischio ecco manifestarsi il primo successo stagionale per i salesiani e la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Paglia.



Tabellino



Don Bosco Spezia - Real Fieschi 2 a 1

Marcatori: 10' pt Nicolini, 35' pt Raggi, 26' st Mosto.



Don Bosco Spezia Calcio: Fiorito, Raggi, Campigli, Dadà, Selimi, Ibba, Venturotti, Vicini, Valletta M, Nicolini, Bertocchi. A disp.: Leccese, Rossi, Sivori, Sturlese, Gianardi, Benmoumen, Ruberto, Flagiello, Capasso. All.: Tornar



A.S.D. Real Fieschi: Pozzo, Selva, Dondero, Bacigalupo, Conti, Rossi, Casale, Ruffino, Mosto, Asimi, Rezzano. A disp.: Ghirlanda, Groppo, Dahmane, Garbarino, Traversaro, Rugari, Biancardi. All.: Paglia