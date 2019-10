Nel posticipo vittoria del Colli Ortonovo sul Bogliasco

La Spezia - Nel posticipo serale del Girone B di Promozione della Liguria il Colli Ortonovo ottiene la terza vittoria su quattro partite battendo in pieno recupero il Bogliasco. La decide il neo entrato Mancuso al 93°. Colli Ortonovo che sale in terza posizione a quota 9 punti a pari merito con il Canaletto Sepor, mentre il Bogliasco rimane penultimo in classifica con un punto al pari del Levanto Calcio.



Tabellino



Bogliasco - Colli Ortonovo 0 - 1

Marcatore: 93° Mancuso



Bogliasco: D'Anna, Boschini, Orecchia, Maghamifar, Simonetta, Allocca, Bianchino, Cappelletti, Pintus, Cimieri, Dascanio All. Poggi

A disp.: Mozzati, Taricco, Origlia, Maresca, De Ferrari, Milici, Bosio, Liamalero.



Colli Ortonovo: Blandi, Palagi, Lorenzini, Gambino, Ceccarelli, Verona, Del Bravo, Ferulli, Musetti, Lorenzini, Cozzolino. All. Cucurnia P.

A disp.: Leonardi, Giovanelli, Mancuso, Panico, Calistri:



Classifica: 10 Forza e Coraggio, 10 Goliardicapolis, 9 Canaletto Sepor, 9 Colli Ortonovo, 8 Cadimare, 8 Vallescrivia, 6 Magra Azzurri, 6 Real Fieschi, 6 Little Club James, 4 Golfo Paradiso PRCA, 3 Valdivara 5 Terre, 2 Sammargheritese, 1 Bogliasco, 1 Levanto Calcio, 0 Don Bosco Spezia



G.L.