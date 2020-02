Moussavi - Cupini uno due micidiale, Cadimare di nuovo primo

La Spezia - Per la quinta volta nelle ultime cinque giornate nel Girone B di Promozione della Liguria si assiste ad un cambio in vetta. Per la terza volta a beneficiarne sono i "Pirati" del Cadimare che battono al "Pieroni" la sempre ostica Sammargheritese e, complice il K.O. della Forza e Coraggio con il Canaletto al "Tanca", sono nuovamente capolista solitaria del torneo, o almeno in attesa del recupero tra gli stessi "canarini" e il Golfo Paradiso PRCA.



Le formazioni: Tante novità nel Cadimare con Santini a difesa dei pali e maglie da titolari per Cupini, Simonini, Desogus e Paparcone. Assenti A. Sarti ed S. Sarti, oltre che Giannini.

Salano - Paoletti l'attacco scelto da Camisa, con Gambarelli in regia. Out Di Carlo in difesa, parte dalla panchina il bomber Olmo.



Cronaca: Cadimare che fa subito capire che imprinting voglia dare al match. Al 2° Lunghi per Simonini da corner, ma la parata di Calori risulta semplice. Al 7° traversone tagliato in area "orange" e colpo di testa di Desogus che sorvola la traversa. La rete del vantaggio locale arriva comunque un minuto dopo il quarto d'ora di gioco quando Lunghi pennella sulla testa di Moussavi un lancio da calcio piazzato e il mediano di origine iraniana impatta di testa spedendo in fondo al sacco. Il raddoppio appena dieci minuti dopo quando Simonini riconquista palla e la serve facile a Cupini che raddoppia il risultato infilando Calori sull'uscita. Avvio veemente dei "Pirati", Sammargheritese non pervenuta. Al 32° Desogus scende a sinistra e serve Lunghi che conclude dalla distanza impegnando il portiere ospite in una parata in due tempi. Al 34° si vede per la prima volta la Sammargheritese quando la squadra di Camisa può usufruire di un piazzato calciato da Gallio a servire Salano che conclude, ma una deviazione fa carambolare il pallone in angolo. La prima frazione si conclude con il Cadimare in avanti: lancio di Forieri per Simonini che conclude al volo, ma Calori para a terra.



Ripresa che si apre al 55° con una punizione di Lunghi respinta in laterale dalla difesa ospite. La girandola di cambi delle due squadre spezzetta tremendamente il gioco e fino al 73° non succede altro, poi con gli "orange" in avanti ecco una ripartenza del Cadimare orchestrata da Lunghi che serve Bertagna il quale centro per Del Santo che calcia al volo trovando la parata di Calori. All'86° punizione di Lunghi per lo stacco di testa di Bertagna, mira non precisa e pallone sul fondo. In pieno recupero la rete della bandiera ospite con un calcio di punizione di Gallio respinto dalla barriera, il pallone è raccolto da Dapelo che insacca. Non cambierà più il punteggio. Il Cadimare festeggia sette giorni dopo la ritrovata vetta della classifica, per la Sammargheritese una sconfitta che non sembra complicare troppo i piani salvezza.





Tabellino



Cadimare - Sammargheritese 2 - 1

Marcatori: 16° Moussavi (C), 26° Cupini (C), 93° Dapelo (S)



Cadimare: Santini, Rossi, Desogus, Bertagna, Forieri, Moussavi, Del Santo, Paparcone, Cupini, Lunghi, Simonini. All. Buccellato

A disp.: Vigiani, Del Vigo, Cutugno, Agrifogli, Cidale, Lapperier, Galli, Agrifogli



Sammargheritese: Calori, Criscuolo, Gallio, Gambarelli, Ori, Mortola, Guarrella, Dapelo, Salano, Paoletti, Bosetti. All. Camisa

A disp.: Barre, Peragallo, Gaetani , Ferrari, Del Cielo, Canella, Olmo