Mix d'esperienza e gioventù negli ultimi due colpi della Goliardicapolis

Genova - Un mix di esperienza e gioventù, insieme alle ottime qualità tecniche: si presenta così l'ultimo doppio innesto dei granata della Goliardicapolis. La formazione di mister D'Asaro, una delle maggiori accreditate ad essere protagonista nel prossimo Girone B di Promozione della Liguria, ha infatti presentato i calciatori Pereyra José Francisco e Cabras Mattia.

Il jolly argentino è un centrocampista classe '83 reduce da un'ottimo torneo nel Girone A di Promozione. Carriera veramente importante la sua nei dilettanti che si dipana soprattutto in Serie D con Cecina, Città di Castello, RapalloBogliasco, Pianese e Vado per un totale di 157 presenze e 15 nella IV Serie Nazionale, oltre che in Eccellenza con Veloce Savona.

Il terzino classe 2000 aveva già militato nella Goliardicapolis nella scorsa stagione e ritorna in granata con la formula del prestito dal Savona. Sicuramente due importanti rinforzi nella già ottima rosa a disposizione di mister Johnny D'Asaro. La squadra, che prepara l'esordio in Coppa Italia domani, nell'ultima uscita amichevole si è imposta per 3 - 0 sulla formazione del Busalla Calcio che milita in Eccellenza.