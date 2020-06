Mister Paolini e il Magra Azzurri avanti insieme

La prossima stagione, per il terzo campionato consecutivo, il Magra Azzurri sarà guidato in panchina dal mister Stefano Paolini. Trovato l'accordo per proseguire insieme tra la dirigenza dei "blues" e il tecnico delle ultime due salvezze.



Insieme a lui il presidente Ferrarini e il direttore generale Amorfini hanno trovato l'accordo anche per la riconferma del preparatore atletico Andrea Novelli per quanto concerne la Prima Squadra e di mister Roberto Belloni quale allenatore della formazione Juniores.



Confermati nei rispettivi ruoli Giancarlo Molli come collaboratore e Carlo Montani, Conti Lorenzo, Capetta Sandro, Cappelli Ivano e Montani Franco come dirigenti.