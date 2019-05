Mister Consoli e la Forza e Coraggio si separano

Portovenere - L'Asd Forza e Coraggio 1914 comunica l'interruzione consensuale del rapporto con il tecnico Marco Consoli. Consoli, subentrato quando la squadra militava in Seconda Categoria, ha trascinato le "Furie Rosse" fino al fastoso traguardo della Promozione. Nel suo curriculum in rossobianco si ricordano: vittoria ai playoff di Seconda Categoria, vittoria ai playoff di Prima Categoria, qualificazione ai playoff per l'accesso al campionato di Eccellenza, una prestigiosa finale di Coppa Italia di Promozione e due salvezze nel campionato di Promozione. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società coglie l'occasione per augurare a Marco Consoli le migliori fortune sportive per il futuro.

Di seguito le parole del Presidente Franco Carassale: "Comunichiamo l'interruzione consensuale del rapporto con il Mister Marco Consoli. Rimarrà uno dei mister più vincenti nella storia della nostra Società. Essendo Marco un socio e consigliere della nostra Società ci auspichiamo una sua permanenza all'interno dei ranghi societari."

L'Asd Forza e Coraggio 1914 è già al lavoro per trovare un sostituto che sia adeguato al progetto ed alle ambizioni della sua ultracentenaria Società.