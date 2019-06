Mister Bertolini saluta il Cadimare

Il vice di Buccellato lascia i Pirati. "Lascio una società e uno staff con grandi ambizioni e un gruppo di giocatori di assoluto valore sia in campo che fuori. Sento forte la voglia di misurarmi in prima persona con una nuova avventura"

La Spezia - Si separano le strade del Cadimare Calcio e di mister Michele Bertolini (nella foto di Alice Borghini, ndr). Il tecnico spezzino, tra le altre ex del Rebocco, in questa stagione era il vice del confermatissimo trainer dei "Pirati" Stefano Buccellato. E' lo stesso allenatore a spiegare a Calcio Spezzino i motivi di questa decisione.



"Dopo lunga riflessione, ho maturato in questi ultimi mesi la decisione di non continuare la mia avventura come allenatore in seconda nel Cadimare Calcio. Dopo le mie passate esperienze in categorie minori, ritenevo importante conoscere più da vicino il campionato di Promozione, avendo la possibilità di farlo in una società importante con uno staff di amici e fatto di persone appassionate e competenti! Sento anzitutto la necessità di salutare e sopratutto ringraziare tutti, il presidente, la società, lo staff, i giocatori e i fantastici tifosi che ci hanno sempre fatto sentire il loro calore come pochi fanno anche in categorie superiori. Preferisco non fare nomi perché sono certo che dimenticherei qualcuno, semplicemente grazie a tutti! Lascio una società ed uno staff con grandi ambizioni, ed un gruppo di giocatori di assoluto valore sia in campo che fuori. Non ho dubbi che sapranno fare grandi cose in linea con quelli che sono gli obiettivi. Sentivo e sento però forte la voglia di misurarmi in prima persona con una nuova avventura, indipendentemente dalla categoria, anche pensando ad una possibile esperienza in un campionato come quello Juniores. Ho già avuto alcune proposte e sono aperto a valutarne altre. La voglia e la passione per questo meraviglioso sport non mi mancano davvero e sono certo che anche l’esperienza di quest’anno, sommata a quelle fatte in passato, mi saranno molto utili per cercare di far bene, di divertirmi, di far soprattutto divertire i ragazzi che vanno in campo e, spero, anche coloro che ci verranno a vedere. Sperando di vederci in campo anche nella prossima stagione, un grande abbraccio a tutti!"



