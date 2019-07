Mercato sempre più scoppiettante per la Goliardicapolis

Genova - Continua colpo su colpo lo scoppiettante mercato dell'ambiziosissima Goliardicapolis di mister D'Asaro. Come anticipato da Calcio Spezzino nelle scorse settimane arrivano a vestire il granata due importanti elementi, entrambi classe '97, prelevati dalla Genova Calcio. Si tratta del mediano Lorenzo Dotto, tre reti in 26 presenze nello scorso campionato di Eccellenza, formatosi nel Settore Giovanile della Sampdoria ha poi proseguito la propria carriera in Serie D tra Lavagnese e Sestri Levante con complessive 55 presenze e 2 reti in IV Serie Nazionale. Insieme a lui ecco il compagno Luca De Martini attaccante che può svariare su tutto il fronte offensivo reduce da un torneo di Eccellenza con 8 reti in 28 presenze con i biancorossi. In precedenza in Serie D con Lavagnese, Savona e Finale 50 presenze e 6 reti.



G.L.