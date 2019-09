Marassi, due colpi dalla categoria superiore

Genova - Doppio colpo in entrata per il Marassi. La squadra genovese inserita nel Girone B di Promozione ha infatti comunicato quest'oggi di aver tesserato il centrocampista Matteo Dondero prelevato dalla Genova Calcio e il forte centrale difensivo Raffaele "Lele" Maucci ex di Rapallo Ruentes (nella foto, ndr) e Sammargheritese. L'ex biancorosso, classe '99, prima di vestire la maglia della Genova Calcio per due stagioni ha militato in Serie D con RapalloBogliasco e Sporting Recco. Maucci, classe '90, ha disputato tre campionati di Eccellenza con la maglia ruentina e altrettanti con quella "orange" mettendo a segno 8 reti.



G.L.