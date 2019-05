Manita salesiana al Magra Azzurri

Nell'anticipo dell'ultimo turno di Promozione il Don Bosco si impone nettamente sui blues. Salesiani che chiudono settimi di fronte agli odierni avversari. Ottima stagione per entrambe le società. Bertoletti premiato per le 200 presenze rossonere

La Spezia - Sorride al Don Bosco Spezia l'anticipo dell'ultima giornata, la XXX, del Girone B di Promozione. Nel fortino del "Franco Cimma" di Pagliari infatti la squadra di Tarasconi supera con un netto 5 - 1 il Magra Azzurri. Lo scontro valeva poco oramai in termini di obiettivi con le due squadre inizialmente appaiate in settima posizione a quota 42 lunghezze.



Le formazioni: Ultimo turno e schieramenti "rivisitati" per i due allenatori. Tarasconi rilancia tra i titolari il giovane Vannucci a difesa dei pali, ma anche Venturotti, Del Santo e Grisolia Baracco. Stessa cosa per Paolini. Titolari nei "blues" Quintavalla, Cerri, Iodice, Lugli e Latino.



Cronaca: Pronti via e la partita si sblocca dopo appena tre giri di lancette grazie a due dei giovani mandati in campo dal trainer salesiano: Grisolia Baracco rifinisce per Del Santo che insacca. Don Bosco subito vicino al raddoppio, ma la traversa nega la gioia della rete a Bertocchi che di testa incornava una punizione calciata da Flagiello. Al 47° arriva il pareggio ospite grazie al perfetto calcio di punizione di Benassi imparabile per Vannucci. Parità che resiste solo pochi minuti perchè ancora Del Santo fa doppietta superando Quintavalla in pallonetto. Cambi da ambo le partite e tra i padroni di casa ecco entrare Bertoletti che festeggia così le 200 presenze in maglia rossonera (a fine partita verrà omaggiato con una targa ricordo dalla società salesiana, ndr). Il Magra Azzurri subito il nuovo svantaggio non sta a guardare e prova a tornare in partita con le conclusioni di Salamina e Conti M., ma Vannucci è attento e disinnesca il diagonale del primo e il rasoterra del giovane classe 2002. Al 73° i neo entrati Valletta e Galassi confezionano la rete del 3 - 1, poi i padroni di casa dilagano portando a cinque le reti nel finale di partita. Prima però ecco un'altra occasione sciupata da Conti Marco. All'83° poker di Grisolia Baracco, ad un minuto dal termine prende forma la "manita" salesiana con la rete di Bertocchi su assist di Bertoletti. Finisce qui. Don Bosco che sale in settima posizione a quota 45, Magra Azzurri ottavo a quota 42. Due formazioni partite con l'obbiettivo di ottenere la salvezza che sono andate oltre le proprie aspettative con i due allenatori che sono riusciti anche a valorizzare i propri giovani, dei rispettivi settori giovanili, facendone esordire molti in stagione.



Tabellino



Don Bosco Spezia - Magra Azzurri 5 - 1

Marcatori: 3° e 55° Del Santo (D), 47° Benassi (M), 73° Galassi (D), 83° Grisolia Baracco (D), 89° Bertocchi (D)



Don Bosco Spezia: Vannucci, Venturotti (56° Bertoletti), Rossi (78° Conti N.), Raggi, Selimi, Bertocchi, Flagiello (83° Bertagna), Del Santo (56° Valletta), Pannone (56° Galassi), Nicolini, Grisolia Baracco. All. Tarasconi

A disp.: Sarti Taddei, Ibba.



Magra Azzurri: Quintavalla, Montani, Salamina, Cerri, Iodice, Romiti, Benassi (64° Capetta), Lugli (46° Antonelli), Latino (46° Leonini), Morettini (46° Conti M.), Castellanotti (46° Parra). All. Paolini

A disp: Grandi, Angeli, Boni.