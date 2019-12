Magra Azzurri torna alla vittoria con i suoi giovani bomber

Santo Stefano Magra - Torna finalmente alla vittoria il Magra Azzurri battendo il Bogliasco con un rotondo 3 - 0, in una sorta di scontro per la salvezza, e conquistando tre punti che ridanno ossigeno alla classifica dei ragazzi di mister Paolini. Non è stata sicuramente una partita facile per i bianco azzurri reduci da un periodo poco brillante e avaro di risultati.



E subito l'aggressività degli ospiti non lasciava intravedere nulla di buono: bravo Pietra a deviare in angolo una conclusione molto pericolosa al 6°. La reazione bianco azzurra vede al 10° Atzeni concludere verso la porta avversaria, ma con il pallone che si spegneva sul fondo. Un paio di minuti dopo è Del Padrone a calciare, ma la palla è centrale e parata dall'estremo ospite D'Anna. Al 23° arriva il vantaggio dei padroni di casa: Atzeni ben lanciato da Valentini entra in area e di sinistro batte il portiere avversario. Al 35° punizione senza esito per gli ospiti. Al 40° bella discesa di Cariati che mette a centro area con il neo acquisto Martinelli in ritardo.



La ripresa si apre con un Magra Azzurri subito in avanti: al 9° gran conclusione di Capetta respinta dal portiere, sulla palla si avventa Martinelli che calcia incredibilmente alto. Al 20° su cross di Martinelli è Cariati a colpire la traversa con una splendida rovesciata e, un minuto più tardi Pietra si supera neutralizzando una pericolosissima conclusione ravvicinata di Weintraub che avrebbe potuto dare il pareggio ai biancorossi. Arriva al 35° il goal di Leonini che raccoglie un assist di Del Padrone e segna il raddoppio. Lo stesso attaccante porta a tre le reti segnando allo scadere la sua personale doppietta. Tre punti preziosissimi per i "blues" che rappresentano ossigeno puro per la classifica.



Tabellino



Magra Azzurri - Bogliasco 3 - 0

Marcatori: 21° Atzeni, 80° e 90° Leonini



Magra Azzurri: Pietra, Cerri, Capetta (85° Montani), Mezzani, Valentini, Romiti, Cariati (70° Salamina), Benassi, Martinelli (85° Morettini), Del Padrone, Atzeni (78° Leonini). All. Paolini

A disp.: Belloni, Parra, Conti, Orlandi



Bogliasco: D'Anna, Bianchino, Orecchia, Boschini, Simonetta, Poggi, Allocca, Cappelletti, Pintus, Cimieri (84° Moschillo), Weintraub (70° Cortese). All. Poggi



Arbitro: Sig. Torriglia di Novi Ligure