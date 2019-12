Magra Azzurri e Colli Ortonovo pareggiano al "Camaiora"

Santo Stefano Magra - Su un campo allentato per le molte piogge finisce in parità il derby spezzino tra Magra Azzurri e Colli Ortonovo.



Molto rimaneggiata la formazione di mister Paolini che deve rinunciare al portiere Pietra, squalificato al pari di Romiti, sostituito tra i pali da Maglia e agli infortunati Mezzani, Cariati e Montani. La buona notizia è il recupero del centrale difensivo Casassa che risulterà poi decisivo ai fini del risultato. Nel Colli Ortonovo mister P. Cucurnia propone il tridente Panico - Musetti - Verona.



Un tempo a testa con gli ospiti decisamente più in palla nella prima frazione di gara che, dopo una avvio abbastanza equilibrato, prendono fin da subito in mano le redini del gioco. Al 7° conclusione di Atzeni parata da Blandi. Al 19° vantaggio rossoblu quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Panico a sovrastare gli avversari e insaccare di testa. Ospiti vicini al raddoppio in due occasioni, prima con Verona e poi ancora con Panico, ma negli spogliatoi si va sullo 0 - 1.



Secondo tempo di marca "blues" che si apre con il pareggio di Casassa abile in tap - in ad insaccare dopo una respinta di Blandi su precedente punizione di Del Padrone. Al 59° bravissimo il portiere ospite a dire di no con un doppio intervento ad Atzeni prima e al neo entrato Parra poi deviando quest'ultima conclusione in calcio d'angolo. Nel finale è ancora il portiere ospite a salire sugli scudi prima respingendo un gran sinistro di Atzeni al 79° e poi a salvare il pareggio all'85° con una bella parata su punizione velenosa di Del Padrone. Finisce così in parità, un punto a testa per proseguire il proprio percorso positivo in campionato.



Tabellino



Magra Azzurri - Colli Ortonovo 1 - 1

Marcatori: 19° Panico (C), 54° Casassa (M)



Magra Azzurri: Maglia, Cerri (46° Parra), Capetta, Casassa (89° Lugli), Orlandi, Salamina, Leonini, Valentini, Morettini (75° Conti), Del Padrone, Atzeni. All. Paolini



Colli Ortonovo: Blandi, Leonardi (64° E. Lorenzini), Bonelli, Gambino, Ceccarelli, Vacchino, Verona (84° Giovanelli), N. Cucurnia, Panico, Musetti (89° Mancuso), N. Lorenzini. All. P. Cucurnia



Arbitro: Sig. Sandri della Spezia