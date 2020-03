Lutto, la Forza e Coraggio piange Bruno D'Elia

L'Asd Forza e Coraggio 1914 piange la scomparsa del suo socio ed ex consigliere Bruno D'Elia, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 79 anni. Il Presidente ed i consiglieri tutti intendono esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Bruno.



Di seguito le parole di Franco Carassale, Presidente dell' Asd Forza e Coraggio 1914:



"Ho da poco ricevuto la triste notizia della scomparsa di Bruno. È veramente difficile in questo momento di dolore scrivere qualcosa che non sia banale e retorico; i ricordi si accavallano, le emozioni prendono il sopravvento e la tristezza si trasforma in pianto.

Bruno principalmente era un amico di famiglia, alla stregua di un parente e per questo la mia famiglia si stringe attorno ai suoi cari ed esprime un sentito cordoglio.

Bruno è stato il mio primo allenatore, come per tanti altri ragazzi del paese, ed è stato un pilastro della FeC: ha iniziato negli anni '60 come ottimo giocatore, ha proseguito come allenatore e ha concluso come dirigente; per circa quarant'anni è stato nel consiglio direttivo della società dedicando gran parte del suo tempo alle squadre di calcio, alle varie iniziative ludico-sportive, alle pratiche di segreteria.

Innumerevoli sono i ricordi e gli aneddoti che lo ritraggono come una persona schietta, appassionata, spiritosa e chiunque abbia avuto a che fare con Bruno ne serba un bel ricordo.

Fino all'ultimo è stato vicino alla società, nei primi giorni di Febbraio è venuto in segreteria a rinnovare la tessera e facendo un giro della sede ha approvato i cambiamenti strutturali effettuati.

In questo periodo così difficile per tutti, dove per forza di cose non è possibile accompagnare Bruno nel suo ultimo viaggio, la società FeC si impegna ad onorarlo alla prima occasione utile.

A nome di tutto il consiglio direttivo porgo sentite condoglianze alla famiglia".