Lunghi e Cupini stendono un buon Ortonovo: Cadimare di nuovo in vetta

La Spezia - Fa festa il Cadimare di mister Buccellato che al "Pieroni" piega il sempre tosto Colli Ortonovo nel recupero dell'ottava giornata del Girone B di Promozione e si issa in testa alla classifica del campionato affiancando proprio i "cugini" della Forza e Coraggio fermati sul pareggio a Levanto da una rete in pieno recupero, per altro contestatissima, di un ex "Pirata" come Mozzachiodi Davide.



Le formazioni: Ancora tante le assenze per i locali che recuperano Bertagna, ma devono ancora fare a meno di Moussavi, Desogus e Pannone. In avanti Giannini è affiancato da Imperatore. Negli ospiti a difesa dei pali non c'è Blandi, ma Cozzolino. Per il resto formazione tipo con l'attacco Verona - Musetti - Panico.



Primo tempo: In cronaca già al 1° minuto di gioco Simone Sarti costretto ad un doppio difficile intervento per evitare la rete sui tentativi in rapida successione di Verona e Panico. Pronta risposta locale, ma il palo nega la gioia del gol a Giannini cinque minuti dopo. All'11°, su angolo di Lunghi, sempre pericoloso Bertagna che fa la barba al legno. Sfortunatissimo il cadimare quando un minuto prima del quarto d'ora il giovanissimo ex Fezzanese Lapperier coglie la parte alta della traversa con un tiro - cross. La spinta dei locali si fa veemente e al 18° il tiro di Bertagna, schierato in mediana per l'assenza di Moussavi, esce di un niente. Dopo un inizio di fuoco la partita si assesta e di occasioni nella prima frazione non se ne contano più. Le due squadre si controllano annullandosi a vicenda e il gioco ristagna prevalentemente a centrocampo. Al rientro negli spogliatoi il punteggio recita ancora 0 - 0.



Ripresa: Partono forte ad inizio seconda frazione i rossoblu di mister Cucurnia Paolo. Dopo due minuti Simone Sarti deve parare una potente conclusione di Leonardi. Al 50° centro su punizione di Palagi per il colpo di testa del "pivot" Verona che sfiora di un niente la traversa. Tre minuti dopo ancora un colpo di testa, questa volta di Bonelli su angolo di Vacchino, esce di un niente. Al 55° Simone Sarti è attento sulla punizione cross di Verona. Il Colli Ortonovo continua a macinare gioco con un avvio di ripresa veramente veemente e un minuto prima dell'ora di gioco ci prova Gambino senza fortuna. Al 65° punizione di Musetti con tiro di Verona che esce di pochissimo. Buccellato a questo punto lancia nella mischia Cupini e come spesso accade è l'ex attaccante della Fezzanese che a partita in corso leva le castagne dal fuoco al Cadimare. Al 70° si procura infatti un calcio di rigore che capitan Lunghi trasforma nella rete del vantaggio. Un vantaggio che dura però solo 3' minuti in quanto un altro rigore, questa volta guadagnato da Vacchino, permette a Bonelli di presentarsi sul dischetto a sua volta e pareggiare i conti. Ma il Cadimare ora ha un Cupini in più e l'attaccante all'80° raccoglie l'invito di testa del compagno di reparto Giannini, salta anche Cozzolino e deposita in rete il suo sesto gol stagione riportando avanti i "Pirati". Cinque minuti dopo sesto gol della stagione e doppietta personale anche per capitan Lunghi che fissa il definitivo punteggio di 3 - 1 rispedendo in vetta i "Pirati". Ultima emozione all'89° quando Simone Sarti disinnesca una pericolosa punizione di Vacchino. Squadre negli spogliatoi e aggancio alla vetta riuscito per la squadra di Buccellato.



Tabellino



Cadimare - Colli Ortonovo 3 - 1

Marcatori: 70' [Rig.] e 85' Lunghi (CA), 73' [Rig.] Bonelli (CO), 80' Cupini (CA)



Cadimare: Sarti S., Rossi (61' Cidale - 76' Crafa), Lapperier; Cutugno, Forieri, Bertagna; Del Santo, Sarti A., Giannini; Lunghi, Imperatore (65' Cupini). All. Buccellato

A disp. Uras, Amalfitano, Agrifogli.



Colli Ortonovo: Cozzolino, Leonardi (91' Lorenzini), Palagi; Gambino, Ceccarelli (83' Mancuso), Bonelli; Verona, Cucurnia N., Panico; Musetti, Vacchino. All. Cucurnia P.

A disp.: Blandi, Del Bravo, Ferulli, Ninotti.



Arbitro: Sig. Mazzoni di Chiavari.