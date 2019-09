Lunghi chiama, Marasco risponde: pari il derby del Raso Scaramuccia

Levanto - Botta e risposta nel volgere di un paio di minuti, al “Raso Scaramuccia”, fra Levanto e Cadimare. Al vantaggio su rigore di Lunghi risponde subito infatti un “pallonetto” di Marasco, su sbandamento difensivo avversario, per il resto non c’è molto; per quanto, le due compagini si diano senza dubbio da fare e (in particolare) i cadamoti cerchino eccome il successo nella ripresa, anche sulla spinta delle sostituzioni operate.



A Moltedi padroni di casa con Rezzano-Bertano-Mozzachiodi-Nicora in difesa da destra, Garibotti-Baccelli-Romano-Tuvo in mezzo, Righetti e Marasco in attacco. Di là rispondono con Costa-Cutugno-Rossi-Vigiani in retroguardia, A. Sarti-Lunghi-Imperatore a centrocampo, Del Santo-Giannini-Cupini in prima linea. In seguito appunto girandola di cambi specie fra gli ospiti.



Cronaca…

Al 5’ di poco alto un calcio piazzato di Marasco.

Al 9’ Lunghi sfiora la traversa e un minuto dopo il palo.

Al 12’ un fallo di mano di Baccelli genera il penalty che lo stesso Lunghi trasforma.

Al 13’ palla al centro e su uno svarione nelle retrovie cadamote Marasco azzecca una “palombella” che beffa S. Sarti.

Al 33’ Zito è molto bravo su una conclusione ravvicinata di Cutugno,

Al 39’ parata da S. Sarti una stoccata di Marasco.

Al 44’ neutralizzato da Zito un colpo di testa di Giannini su cross di Lunghi.

Ripresa…

Al 10’ Zito ferma un tentativo del subentrato Pannone.

Al 23’ il medesimo Pannone fa la barba al palo su lancio di Lunghi.

Al 27’ ancora Zito è grande dapprima su un tiro di Pannone e sul conseguente corner su quello di Costa.

Al 30’ alta d’un soffio una bordata di Marasco servito da Romano.



Un paio di dichiarazioni al volo captate al termine: sul versante biancoceleste, il grande assente Andrea Filippone dice che “dopo tanti anni di assenza l’inizio in Promozione può andare bene così”, sull’altro fronte il promettente Sebastiano Agrifogli rileva “due buone squadre”.



Tabellino



LEVANTO – CADIMARE 1 – 1

MARCATORI: Lunghi su rig. al 12’ e Marasco al 13’.



LEVANTO: Zito, Rezzano, Nicora; Bertano, Mozzachiodi, Baccelli; Romano, Garibotti, Marasco (84’ Callo); Righetti e Tuvo (70’ Barilari). A disp. Curarrino, Agrò, Merani, Zoppi, Monti, Sassarini, Caridi. All. Agata.

CADIMARE: Sarti S., Costa, Vigiani (80’ Bertagna); Cutugno, Rossi, Sarti A. (54’ Moussavi); Del Santo, Imperatore (65’ Agrifogli), Giannini (54’ Pannone); Lunghi e Cupini (65’ Cidale). A disp. Santini, Ceradelli, De Sogus, Amalfitano. All. Buccellato, squalificato, in panchina Parodi.



ARBITRO: Miselli della Spezia con Ciarletta e Orsini guardalinee.