Little Club James, cambio in panchina

Genova - Settimana di rivoluzioni in panchina. Anche il Little Club James, dopo il pesante K.O. interno con la Sammargheritese, ha deciso nuovamente di cambiare e di tornare all'antico.



Esonerato infatti mister Bonaldi che dal suo arrivo sulla panchina della formazione rossoblu aveva totalizzato una vittoria, due pareggi e ben sei sconfitte.



Il Little ha deciso alla fine di richiamare in panchina mister Andrea Di Somma che guiderà così i rossoblu per la terza volta in carriera. La prima era terminata con un esonero a favore di mister Pandiscia, la seconda durata una stagione e mezza chiusa proprio per far spazio in panchina a mister Bonaldi nove giornate fa.