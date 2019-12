Levanto Calcio, una conferma e tre volti nuovi

Levanto - Stappa il mercato invernale anche il Levanto Calcio, un mercato che parte con una conferma che è praticamente un nuovo acquisto. Quando tutto sembrava portare alla cessione alla Pontremolese arriva invece l'accordo per la permanenza in riviera del bomber Gennaro Marasco.



Per quanto riguarda i nuovi acquisti messi a segno dal diesse Corsano si tratta di quelli anticipati da Calcio Spezzino la scorsa settimana. C'è il ritorno dell'esterno offensivo Riccardo Daneri, classe '92, prelevato dalla Framurese. Ecco poi dal Rivasamba Jonathan Romano, centrocampista classe '88, e infine il giovane difensore classe 2002 Leonardo Gabelli che arriva in prestito dallo Spezia Calcio via Rivasamba. Con questi tre nuovi innesti il mercato in entrata del Levanto per quanto concerne la sessione invernale dovrebbe essere concluso.



G.L.