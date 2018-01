Leonini in `zona Cesarini` griffa i tre punti del Magra Azzurri

Nel recupero della XIII giornata del Girone B di Promozione la formazione di Bertacchini supera di misura il Casarza Ligure in pieno recupero. "Blues" ora a un punto dalla quinta piazza che vale i Play - Off

Santo Stefano Magra - Al "Camaiora", nel recupero della XIII giornata del Girone B di Promozione della Liguria, il Magra Azzurri ottiene in zona Cesarini un importante successo battendo di misura il Casarza Ligure, impegnato nella lotta per evitare la retrocessione, e si porta ad una sola lunghezza dal Little Club G. Mora quinto in classifica, ultima posizione per disputare i Play - Off. Mister Bertacchini deve rinunciare a Manenti, presente in panchina solo ad onor di firma perchè non al meglio, oltre agli influenzati Costa e Montani e in attacco si affida al talentuoso tandem albanese Shqypi - Salku insieme ai giovani Leonini e Salamina. Tra i pali torna Franceschini, mentre a centrocampo rientra capitan Jacopo Antonelli. Mister D'Amelio può finalmente affidare le chiavi del proprio reparto offensivo al figlio Nicolò, bomber classe '85 prelevato dal Moneglia, in coppia con lui Barbieri. A difesa dei pali il giovane classe '98 Assalino. Parte dalla panchina l'altro neo acquisto granata per l'attacco, ossia quel Pietro Oneto ('85) recentemente svincolatosi dal Moconesi. Anche la squadra ospite comunque lamenta molte assenze tanto da presentarsi con appena 17 effettivi a Santo Stefano Magra. Prima frazione in cui succede comunque poco. Pronti via e Leonini avrebbe una buona occasione, ma viene ben anticipato in angolo. Al quarto d'ora ottima occasione per il Casarza Ligure, ma Franceschini si supera deviando la sfera sulla traversa. Risponde al 25° la formazione di casa con Salku che va via bene e offre a Shqypi un pallone da spingere in rete, l'esterno d'attacco calcia a botta sicura, ma incredibilmente manda fuori. Grave errore e vantaggio divorato. La partita, a parte queste due grandi occasioni, è comunque bloccata mettendo in mostra un Magra Azzurri più aggressivo e un Casarza Ligure che risponde difendendosi con ordine e provando a fare male in ripartenza. Alla fine del primo tempo ancora 0 - 0. La ripresa riparte sulla falsariga dei primi 45' minuti. Squadre che non affondano e gioco che ristagna principalmente a centrocampo. Scarse le conclusioni a rete per entrambe le compagini. Mister D'Amelio si gioca anche al carta Oneto, ma il risultato non cambia per gli ospiti. Cambia invece per i padroni di casa al 92° quando il debuttante Juniores Boni, un classe 2000 entrato cinque minuti prima, serve a Leonini (nella foto, N.d.r.) un ottimo pallone che l'attaccante spedisce alle spalle di Assalino concludendo al meglio un'azione di prima della sua squadra. Nient'altro da aggiungere, tre punti pesanti per i ragazzi di Bertacchini. Per il bel gioco se ne riparlerà più avanti.



Tabellino



Magra Azzurri - Casarza Ligure 1 - 0

Marcatore: 92° Leonini



Magra Azzurri: Franceschini, Capetta, Mencatelli, Valentini, Mameli, Parma (89° Boni), Leonini, Antonelli, Salamina, Salku, Shqypi (65° Sarti). All. Bertacchini

A disp.: Bonaffini, Manenti, Bogliolo, Stelitano, Atzeni.



Casarza Ligure: Assalino, Iuraso, Pulfo, Traversaro (89° Rocca), Rossi, De Bellis (65° Oneto), Cavallero, Cestari (46° Chioino), N. D'Amelio, Pozzo, Barbieri. All. F. D'Amelio

A disp.: Papale, Fiorani, Spano.