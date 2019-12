La Spezia - Dopo aver conquistato la vetta della classifica del campionato di Promozione battendo il Canaletto Sepor nel big match del "Tanca" il Cadimare campione d'inverno rivolge il suo sguardo al calciomercato. Nell'ultimo giorno della sessione invernale dei trasferimenti il diesse Tognetti regala due rinforzi a mister Buccellato. Dal Valdivara 5 Terre arriva a vestire la maglia dei "Pirati" il giovane attaccante classe '99 Gianmarco Simonini. Nell'ultima stagione e mezza a Beverino per lui tre gol: due in Eccellenza e una in questa prima parte di campionato in Promozione. Insieme a lui è fatta per l'ancora più giovane Daniel Galli giovanissimo jolly di centrocampo classe 2002 in arrivo dal Sestri Levante. Il neo giocatore bianconero può disimpegnarsi sia da mezzala che da esterno di centrocampo.