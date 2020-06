La Top 11 "spezzina" di Promozione per Calcio Spezzino

La Spezia - Dopo aver fatto scegliere ai nostri lettori la loro Top 11 della stagione per il campionato di Promozione 2019/2020, terminato anzitempo a causa del Coronavirus, ecco che anche la Redazione di Calcio Spezzino stila la sua formazione tipo in base al rendimento tenuto in questo campionato. Per iniziare scegliamo il modulo 3 - 5 - 2.



1) A difesa dei pali schieriamo il capitano della Forza e Coraggio NICOLO' MOZZACHIODI. Un N°1 che non ha bisogno di presentazioni e a cui la categoria va decisamente stretta. Una sicurezza per tutta la squadra di Gatti: interventi decisivi e tanti rigori parati.



2) In difesa ecco BERTAGNA ALESSANDRO. Il centrale neo acquisto del Cadimare si conferma come uno dei difensore più forti del torneo e altrimenti non poteva essere guardando l'importante curriculum. Tre gol portati alla causa dei "Pirati" completano un'altra stagione da incorniciare per un difensore che è ormai una sicurezza del ruolo.



3) Al suo fianco il compagno di reparto FORIERI, anche grazie a lui la retroguardia della squadra di mister Buccellato risulta la seconda meno battuta con 25 reti subite, una in più del Canaletto Sepor che doveva però ancora disputare una partita. Insomma il Cadimare si trovava in una botta di ferro con una coppia di difensori così.



4) Terzetto difensivo completato da BARABINO della Forza e Coraggio. Elemento sceso in questa categoria dopo anni tra Serie D, tra l'altro anche vinta con i piemontesi dello Sporting Bellinzago, ed Eccellenza. Subito un gran rendimento per i rossobianchi.



5) Passiamo a centrocampo dove da mezzala sinistra troviamo il centrocampista classe '99 del Don Bosco Spezia NICOLINI. Nonostante la giovane età un vero veterano di questo campionato. Rendimento altissimo in questa stagione della definitiva consacrazione conclusa anticipatamente, ma con cinque reti messe a segno e una finale di Coppa Italia conquistata sul campo.



6) Mezzala destra ecco CUCCOLO della Forza e Coraggio. Il duttile centrocampista di Piana Battolla è un vero e proprio lusso per questa categoria. Che ricopra il ruolo di mezzala, di esterno alto o di esterno alto un rendimento sempre sopra le righe. Motorino instancabile che porta qualità e quantità alla sua squadra.



7) Ala destra una delle rivelazioni delle stagione ossia il classe 2002 del Canaletto Sepor MARTE ROSARIO. Uno dei segreti di mister Bastianelli in questo campionato di vertice per i suoi "canarini". Ripartenze, corsa, assist e anche qualche gol portato alla causa gialloblu.



8) Corsia opposta per l'esterno mancino della Forza e Coraggio NATALE che completa anche il terzo under nell'undici di partenza essendo un classe 2001. Bella scoperta da parte dei graziotti con il ragazzo che continua a crescere e mette a segno anche cinque reti in questo torneo.



9) Maglia da centravanti consegnata al bomber del Colli Ortonovo VERONA. Potenza, tecnica, progressione e colpo di testa: il centravanti completo che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione in questo campionato per scardinare le difese avversarie. 16 presenze per via di un fastidioso infortunio, ma comunque 10 reti all'attivo. Curiosi di vederlo in azione anche nel torneo superiore.



10) Cabina di regia per il miglior centrocampista del campionato ossia quel LUNGHI, capitano del Cadimare, lusso assoluto per la categoria. Giocatore dalla visione di gioco e dalle qualità tecniche indiscusse che ha già dimostrato quanto può essere decisivo in Eccellenza vincendo il campionato con la Fezzanese. 21 presenze e 9 reti ne fanno il bomber della squadra di mister Buccellato.



11) Completa la coppia d'attacco lo scattante bomber del Canaletto Sepor FEDERICO COSTA. Terza stagione consecutiva da incorniciare con i "canarini" spezzini per l'attaccante di mister Bastianelli autore di 9 reti in 16 presenze messe a referto.



Allenatore: Affidiamo la Top 11 della stagione ad una coppia di allenatori. Si tratta di mister BUCCELLATO del Cadimare che con i suoi "Pirati" ha dimostrato gran compattezza e pragmatismo arrivando con merito alla vetta della classifica. Insieme a lui l'allenatore della rivelazione Canaletto Sepor BASTIANELLI che è riuscito a far competere per il titolo una squadra partita per salvarsi, oltretutto sciorinando un gioco piacevole.



Panchina della TOP 11



12) SARTI S. (Cadimare): In un campionato che ha messo in mostra grandi portieri (Zito, Bertagna E., Pozzo etc. etc.) il rendimento del N°1 dei "Pirati" è stato altissimo contribuendo al primo posto della sua squadra.



13) MOZZACHIODI D. (Levanto Calcio): Si conferma centrale affidabile e con il vizio del gol anche nella sua esperienza in maglia rivierasca.



14) ROSSI C.M. (Cadimare): Centrale o esterno il fuori quota della capolista si conferma acquisto azzeccatissimo.



15) MAROZZI (Canaletto Sepor): Altro elemento dei "canarini" a disputare una stagione di spessore condita da tre realizzazioni.



16) AMORFINI (Forza e Coraggio): Esterno alto o basso, ma con il medesimo risultato: una grande stagione.



17) CUCURNIA N. (Colli Ortonovo): Qualità e sostanza per il capitano delle "Fenici" che riesce a mettere a segno anche reti pesanti per la squadra del padre Cucurnia P.



18) VALLETTA (Don Bosco Spezia): Velocità, classe, assist e gol. Uno dei migliori elementi nella difficile stagione salesiana.



19) LEONINI (Magra Azzurri): I "blues" vivono una stagione di alti e bassi, ma il rendimento dell'esterno offensivo rimane alto con 9 reti all'attivo.



20) CUPINI (Cadimare): Da titolare o come "arma tattica" partendo dalla panchina l'attaccante dei "Pirati" trova sempre il modo di far male agli avversari. Nove reti realizzate sono lì a dimostrarlo.