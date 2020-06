La Sammargheritese ufficializza nuovo allenatore e diesse

Come anticipato anche da "Calcio Spezzino" la Sammargheritese, dopo la separazione con mister Camisa, ha ufficializzato il nuovo allenatore e in questo caso si tratta proprio del nome che era stato indicato dalla nostra redazione. A guidare gli "orange" nella prossima stagione sarà mister Alessandro Giacobbe già vice in passato proprio di mister Camisa. Nuovo anche il Direttore Sportivo, incarico che verrà ricoperto da Stefano Pianicini.



«GIACOBBE-PIANICINI, MISTER E DIRETTORE SPORTIVO: LE DUE NUOVE COLONNE PORTANTI DELLA SAMMARGHERITESE 2020/2021.

PARLA IL PRESIDENTE DELLA SAMMARGHERITESE, ANDREA LENZO



“Anzitutto, sono molto felice di poter confermare le indiscrezioni: Alessandro Giacobbe sarà l’allenatore della prima squadra della Sammargheritese. Alessandro è legato ai colori Arancioni da oltre 15 stagioni, prima come giocatore, poi come allenatore del settore giovanile e vice di Camisa in prima squadra.

Il nostro entusiasmo è davvero grande. Dovendo programmare il futuro in un momento così tanto delicato, siamo voluti partire proprio dalla sua figura, visto che Giacobbe continuerà anche a svolgere il compito di coordinatore tecnico del settore giovanile.



Una missione impegnativa, ma stiamo parlando di una persona eccezionale, molto preparata sotto il profilo tecnico, nei confronti della quale nutriamo stima assoluta. Siamo certi che saprà dare e ricavare il massimo dalla squadra che avrà a disposizione.



LE NOVITÀ PERÒ NON FINISCONO QUI



Sentivamo il bisogno anche di avere una nuova figura dirigenziale che potesse coordinare e gestire l’attività della prima squadra. Con altrettanto entusiasmo mi fa piacere accogliere nella famiglia Arancione Stefano Pianicini, che entrerà a breve a far parte del nostro Organigramma societario.



Pianicini in questi anni è stato molto attivo nel calcio dilettantistico, specie quello genovese, maturando ottime esperienze anche nelle vesti di direttore generale. Nonostante lavori prevalentemente su Genova, abbiamo la fortuna che è di casa a Santa Margherita Ligure. In queste settimane ci siamo sentiti e confrontati, pur a distanza. E’ stato un corteggiamento breve, perché abbiamo impiegato davvero poco tempo per comprendere che c’era tra noi piena sintonia di intenti.



I PROGRAMMI FUTURI PER LA PRIMA SQUADRA.

Con Giacobbe e Pianicini ci siamo già confrontati insieme allo staff dirigenziale che ruota attorno alla prima squadra. Ci siamo detti che avremo senz’altro di fronte una stagione molto particolare, con forti ripercussioni dovute all’emergenza sanitaria. Certamente punteremo sui nostri ragazzi venuti fuori dal settore giovanile Arancione. L’auspicio è di vederne parecchi in campo, non solo per motivi di budget, ma perché questa è una scelta voluta, rappresentando appieno la nostra filosofia di calcio.



Su questa larga base, bisognerà essere bravi a individuare e scegliere alcuni elementi di maggior esperienza che possano costituire la colonna dorsale del gruppo. Le risorse sono ovviamente limitate – ma penso lo saranno per tutti – e non bisogna avere fretta. Adesso è presto per fare nomi e occorre dare al nostro nuovo Direttore Sportivo il tempo di conoscere il contesto. Auspico anche che i calciatori comprendano per primi il momento delicato che sta vivendo il movimento calcistico e sappiano accuratamente scegliere i propri interlocutori. Da parte nostra, ripartiamo nel migliore dei modi, puntando su persone serie, preparate e credibili.



E’ solo l’inizio, ma i primi passi sono nella giusta direzione”».