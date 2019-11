La Sammargheritese cala il poker sul Magra Azzurri

Gran poker e ritorno alla vittoria per la Sammargheritese nel campionato di Promozione della Liguria Girone B. Di contro costano care al Magra Azzurri le disattenzioni in avvio delle due frazioni di gioco, ma soprattutto la squadra di Paolini paga l'espulsione di Pietra per una uscita fallosa su un attaccante avversario che lascia così gli spezzini in inferiorità numerica.



In avvio di gara, dopo una manciata di minuti, vantaggio locale su colpo di testa di Salano che non ha difficoltà ad insaccare anche perchè lasciato colpevolmente libero di colpire la palla dalla difesa spezzina. . Prova a reagire il Magra, ma non trova la forza per impensierire la difesa arancione, solo azioni isolate con conclusioni dalla distanza lontano dai pali. Al 25° Romiti calcia alto di destro, al 35° una punizione di Mezzani in area senza esito, al 38° Leonini è anticipato da Calori.



Nella ripresa non passa neanche un minuto che arriva il raddoppio dei padroni di casa ancora a firma di Salano con l'attaccante ex Rapallo che realizza così la sua doppietta. Più convinta la reazione bianco azzurra. Al 5° sinistro di Atzeni deviato in angolo, al 13° rigore per il Magra per fallo di mano in area trasformato con sicurezza da Leonini. La Sammargheritese accusa il colpo: al 18° Leonini colpisce il palo al termine di una veloce incursione sulla fascia, ma sulla ripartenza arriva il fallo di Pietra con susseguente espulsione. Con i bianco azzurri in inferiorità numerica i padroni di casa riescono a controllare la gara ribattendo i tentativi avversari siglando prima dello scadere altre due reti per il 4 - 1 definitivo a firma di Bosetti e di Gambarelli quest'ultimo in rete con un bel colpo di testa.



Tabellino



Sammargheritese - Magra Azzurri 4 - 1

Marcatori: 10° e 48° Salano (S), 58° [Rig.] Leonini (M), 83° Bosetti (S), 90° Gambarelli (S)



Note: all'64° espulso Pietra (M)



Sammargheritese: Calori, Peragallo, Moladori, Gambarelli, Di Carlo, Mortola, Bosetti, Buffo (85° Dapelo), Salano (56° Cannella), Paoletti (76° Larizza), Ori. All. Camisa



Magra Azzurri: Pietra, Capetta (54° Morettini), Montani (65° Orlandi), Mezzani, Valentini, Romiti, Salvatori (46° Conti), Salamina, Leonini, Del Padrone (83° Lugli), Atzeni. All. Paolini

A disp.: Boni, Cariati, Cerri, Orlandi