La Goliardicapolis conferma D'Asaro in panchina

Genova - Conferma in panchina per la Goliardicapolis. Con un comunicato la società genovese ha infatti confermato anche per la stagione 2019 - 2020 mister Johnny D'Asaro alla guida della Prima Squadra. L'allenatore era salito in sella a stagione in corso dismettendo i panni del giocatore. Di seguito il comunicato della società.



"L' A. S. D. GoliardicaPolis 1993 con grande soddisfazione ufficializza la conferma del Sig. Giovanni D'Asaro in qualità di allenatore della Prima Squadra blu granata.

A lui andrà il compito di forgiare la nuova compagine che partirà con umiltà in vista della prossima stagione agonistica 2019/2020.

Sarà sicuramente una squadra con il giusto mix tra giovani di buona prospettiva e giocatori più esperti.

La società, con orgoglio ed enorme fiducia, augura al tecnico di portare avanti l'ottimo operato già svolto e un' annata ricca di emozioni.

In bocca al lupo mister Johnny!

Buon lavoro!"