La Goliardicapolis annuncia il suo nuovo allenatore

Genova - Nuovo allenatore per la Goliardicapolis che comunica che, a partire da oggi, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Andrea Dagnino, classe '70, ex Sestri Levante e Lavagnese.



Dagnino, allenatore di prestigio in possesso di patentino Uefa A, inizierà a lavorare con la squadra da questa sera, presso il campo sportivo di San Desiderio, con un unico obiettivo: portare la Goliardica in alto.



La società granata rivolge un sentito ringraziamento al procuratore Emanuel Del Favero per la riuscita dell’operazione.