La Forza e Coraggio ritrova vittoria e primato

La Spezia - Partita di grande sofferenza per la Forza e Coraggio contro un Little Club James mai domo. Al triplice fischio sono però le "Furie Rosse" a festeggiare per un successo importante che riconsegna la vetta ai rossobianchi e cancella la brutta prova della settimana scorsa a Bogliasco. Forza e Coraggio ancora rimaneggiata, ma con alcuni rientri importanti come Natale, Barabino, Cuccolo, Amorfini e Stella. Out invece Alvisi e Cerri fermati dal giudice sportivo.



In cronaca 1° Pesare se ne va in progressione palla al piede prima di calciare sul palo lontano, ma Francesco Corallo si supera e mette in corner. Al 3° Cuccolo prova la botta da fuori area: sfera termina di poco alta. Al 6° ancora Cuccolo, al rientro dopo tre gare di squalifica, calcia in volè con il pallone che sfiora soltanto l'incrocio dei pali. Al 13° si fa vedere il "Grifone" con Crosetti che entra in area e scarica di potenza trovando un Mozzachiodi attento a negare il vantaggio ospite. Vantaggio che arriva comunque al quarto d'ora: Luca Corallo libera Matzedda che si invola e trafigge Mozzachiodi con freddezza. Al 18° la Forza e Coraggio trova l'immediato pari: Stella dalla sinistra scarica a centro area dove Esposito ben appostato trafigge Francesco Corallo. Al 31° arriva anche il gol del sorpasso: Pesare dalla sinistra lascia partire un tiro - cross velenoso che, complice la deviazione di Vignolo, sorprende l'incolpevole Francesco Corallo. Al 38° Naclerio ha sui piedi la palla del 3-1, ma calcia alto da buona posizione. Si va quindi al riposo sul 2-1.



Nella ripresa, al 55°, Mozzachiodi è strepitoso su un tiro ravvicinato di Crosetti, ma all'ora di gioco arriva comunque il pari rossoblu: punizione dalla destra, Mozzachiodi respinge e Luca Corallo ben appostato fa 2-2. Al 63° Naclerio si libera al tiro in area ma Francesco Corallo blocca. Al 65° episodio chiave: gran palla di Drovandi per Cuccolo che, lanciato a rete, viene atterrato da Gonano con un brutto fallo. Calcio di punizione per le "Furie Rosse" e cartellino rosso per il difensore ospite. Esposito si incarica della battuta del calcio piazzato e con una traiettoria impeccabile batte Francesco Corallo e fa 3-2. Nel finale gli ospiti, complice anche l'inferiorità numerica, si affidano a palle lunghe e calci piazzati ma la retroguardia graziotta riesce a resistere fino al 90° quando Naclerio, servito da Amorfini, si presenta a tu per tu con Francesco Corallo e sigla il gol del definitivo 4-2. Dopo quattro minuti di recupero l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Vittoria importante per i graziotti che ritrovano così la vetta della classifica complice la sconfitta dei "cugini" del Cadimare sul campo del Golfo Paradiso PRCA.



Palma di migliore in campo a Giuseppe Esposito: grande prestazione per il talentuoso factotum delle "Furie Rosse". Oggi, schierato nuovamente nelle vesti di attaccante, offre giocate di altissimo livello e trova due reti importantissime nell'economia della gara. Nel primo tempo trova la rete che permette alla Forza e Coraggio di rimettere immediatamente la gara in parità mentre nella ripresa, con un magistrale calcio piazzato, sigla il gol del 3-2 che indirizza la gara a favore dei rossobianchi.



Tabellino



Forza e Coraggio - Little Club James 4-2

Marcatori: 15° Matzedda (L), 18° e 65° Esposito (F), 31° Pesare (F), 60° Corallo L. (L), 90° Naclerio (F)



Note: al 65° espulso Gonano (L) per gioco pericoloso



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase, Natale, Pesare, Giordano, Barabino, Cuccolo, Stella (46° Drovandi), Naclerio, Esposito, Delvigo (62° Amorfini). All. Gatti

A disp: Arena, Angella, Venuti.



Little Club James: Corallo F., Gonano, Alarcon (58° Rotela Pena), Nardo, Vignolo, Torlione, Crosetti, De Mattei, Alagona (58° Galliano), Corallo L., Matzedda. All. Bonaldi

A disp: Scuto, Doria, Noris, Romei, Ricci, Zaami, Ceroni.



Arbitro: Sig. Marco Vitale di Savona

Assistente 1: Sig. Matthias Crisafulli (Imperia)

Assistente 2: Sig. Svilen Stefanov Angelov (Savona)