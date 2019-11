La Forza e Coraggio ritrova vittoria e primato

La Spezia - Una doppietta di Alvisi, autore di quattro reti nelle ultime due gare, e una rete di Natale permettono alla Forza e Coraggio di ritrovare un successo che mancava dalla sfida con il Marassi 1965. Prestazione convincente e vittoria meritata per i ragazzi di Andrea Gatti contro un Real Fieschi che, aldilà di quanto possa dire il punteggio, è apparso comunque ben messo in campo, organizzato e dotato di un bel gioco

.

Iniziano meglio i ragazzi di Claudio Paglia che, al 10°, vanno al tiro con Traversaro ma la sfera finisce a lato. Al 14° risposta rossobianca affidata a Pesare con un gran tiro a giro da fuori che impegna l'esperto Pozzo. Al 22° bel cross dalla sinistra di Groppo ed incornata di Traversaro con la sfera che termina di poco a lato. Al 34° episodio che cambia l'inerzia della gara: Conti intercetta con il braccio un cross dalla sinistra e per il direttore di gara è calcio di rigore. Molteplici le proteste dei bianco azzurri di Cogorno, ma l'arbitro è irremovibile. Dal dischetto Alvisi fa 1-0. Al 45° Mozzachiodi è bravo ed attento su conclusione dal limite di Ronconi. Si va al riposo sull'1-0.



Nella ripresa le "Furie Rosse" partono con il piede sull'acceleratore ed al 63° raddoppiano: gran palla di Pesare per Alvisi che supera Pozzo in uscita con un preciso diagonale che si infila nell'angolo basso. Real Fieschi che accusa il colpo ed al 72° capitola nuovamente quando Natale esplode un gran sinistro dal vertice dell'area che non lascia scampo all'incolpevole Pozzo. Nemmeno il tempo di esultare ed il Real Fieschi accorcia le distanze con il solito Mosto che raccoglie un invito dalle retrovie e batte Mozzachiodi con un tiro chirurgico quando il cronometro segna il minuto 74. Dodicesima rete stagionale per il capocannoniere del campionato. Nel finale forcing ospite con l'intento di riaprire la gara, ma il risultato non tornerà più ad essere in discussione. Termina così 3-1.



Palma di migliori in campo ai due marcatori odierni Alvisi e Natale. Per l'esterno d'attacco continua il "magic moment" grazie alla doppietta odierna che lo fa salire a quota 5 reti in stagione. Prestazione abbondantemente sopra la sufficienza e due gol che pesano come un macigno nell'economia di una gara complicata. Il il giovanissimo graziotto "doc" Natale corre come al solito corre fino al fischio finale rendendosi utile sia in chiave offensiva che difensiva. Trova la sua prima rete con i "grandi" e lo fa con un sinistro di pregevole fattura. Nei bianco azzurri di Paglia brilla il solito Mosto, bomber implacabile, molto buona anche la prestazione offerta da Ronconi.



Tabellino



Forza e Coraggio 1914 - Real Fieschi 3-1

Marcatori: 34° [Rig.] e 63° Alvisi (F), 72° Natale (F), 74° Mosto (R)



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase, Natale, Pesare, Giordano, Barabino, Alvisi (78° Drovandi), Stella (80° Dani), Delvigo (46° Corvi), Esposito (86° Angella), Amorfini. All. Gatti

A disp: Stradini, Fiorenza, Milone.



Real Fieschi: Pozzo (75° Ghirlanda), Dondero (60° Asimi), Martino, Ronconi, Conti, Bacigalupo, Rugari (65° Dahmane), Ruffino, Mosto, Traversaro, Groppo (77° Rossi). All. Paglia

A disp: Casale, Garbarino, Biancardi.



Arbitro: Sig.ra Celeste Bello della Spezia.

Assistenti: Sig. Nicolò Orsini (La Spezia); Sig. Andrea Ciarletta (La Spezia).