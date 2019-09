La Forza e Coraggio ne fa tre al Valdivara 5 Terre

Beverino - Al Colombo di Beverino, davanti ad una buona cornice di pubblico, vince la Forza e Coraggio grazie alle reti realizzate dagli ex Alvisi e Cuccolo, rete di spettacolare fattura, e di Esposito, mentre per i padroni di casa a segno va Barrow.

La cronaca - Partono forte gli ospiti che nel giro di dodici minuti collezionano tre palle gol. Al 1' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Lenelli serve Esposito che da pochi passi fallisce il possibile vantaggio concludendo debolmente tra le braccia dell'attento Brozzo. Al 6' è ancora protagonista il numero 10 ospite ma la sua conclusione è centrale. Al 12' Epsosito serve Alvisi che conclude a rete ma trova l'opposizione di Brozzo che devia la palla in calcio d'angolo. Al 18' bella azione dei padroni di casa con conclusione da dimenticare del giovane Degano. Al 25' azione di rimessa della Forza e Coraggio con la conclusione finale di Alvisi con la palla che esce di un soffio oltre la traversa. Al 28' ancora protagonista Alvisi, temuto ex di turno, che si procura abilmente un calcio di punizione da posizione interessante. Sulla palla si presenta Esposito che disegna una bella parabola con la palla che termina di un soffio a lato. L'ultima azione della prima frazione di gara la creano i biancoazzurri di casa con la potente conclusione dalla lunga distanza di Barrow che però non trova lo specchio della porta. La ripresa parte subito con il vantaggio delle “fuori rosse”. Al 11' Bocchia neutralizza con la mano un calcio di punizione di Cuccolo e per il direttore di gara ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Alvisi che spiazza Brozzo. Al 63' si mette in evidenza Mozzachiodi, fino a quel momento spettatore non pagante, che neutralizza da vero campione la doppia conclusione a rete di Nalcerio Antonio. Passano solo due minuti è le “furie rosse” trovano il raddoppio con Esposito il quale capitalizza al meglio l'assist fornito dalla scatenato Alvisi. Al 67' ci prova il solito Naclerio A. ma la sua conclusione centra il palo. Al 75' sono ancora pericolosi i padroni di casa ma il colpo di testa di Naclerio M. esce di poco. Poco dopo ci prova Taddei ma ancora una volta la palla esce sul fondo. Al 80' il Valdivara 5 Terre viene premiato grazie alla rete di Barrow che risolve in mischia. Al 82' azione di rimessa della Forza e Coraggio con pallonetto finale di Alvisi che termina di poco oltre la traversa. Al 85' ci prova il giovane Bertonati ma la sua potente conclusione dalla distanza fa la barba al palo della porta difesa da Mozzachiodi. Al 87' ancora protagonista Bertonati ma questa volta salva sulla linea il possibile terzo gol della Forza e Coraggio. Al 90' arriva il tris dei ragazzi di Bottigliero grazie all'eurogol realizzata dall'ex Cuccolo







Valdivara 5 Terre – Forza e Coraggio 1-3 ( 11'st. Alvisi (rig.), 20' st. Esposito, 35' St. Barrow, 45' St. Cucculo ).



Valdivara 5 Terre: Brozzo, Memaj ( 20' St. Ciuffardi ), Abdoulie Barrow, Bolla, Bocchia, Nardini, Taddei, Belforti ( 11' st. Nalcerio M. ), Naclerio A., Simonini G. ( 23' St. Bertonati ), Degano ( 26' St. Condemi ). A disp. Ciuffardi, Riaj, Nika, Simonini D. All. Quaranta



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Milone, Lenelli ( 1' St. Stella ), Pesare, Quaranta, Barabino, Cuccolo, Drovandi ( 31' St. Vigna ), Alvisi, Esposito, Natale. A disp. Stradini, Arena, Corvi, Di Biase, Del Vigo, Fiorenza. All. Bottigliero