La Forza e Coraggio impone il pareggio al Magra Azzurri

In formazione ampiamente rimaneggiata i graziotti resistono agli assalti dei "blues" riuscendo a portare a casa un'importante punto. Campo in condizioni pessime per via del maltempo e partita iniziata con 45' minuti di ritardo

La Spezia - Finisce a reti bianche il derby dell'Astorre Tanca tra la Forza e Coraggio e il Magra Azzurri. Un punto che fa sicuramente più felici i graziotti ieri presentatisi all'importante partite con appena 13 giocatori disponibili se si escludono i due portieri Nuzzello e Stradini, quest'ultimo entrato anche in campo, schierati come giocatori di movimento. All'appello di mister Consoli mancavano infatti Bellotti, Esposito, Laudicina, Fregosi, Quaranta, Amorfini, Selimi e Cantoni con Bianchi che non al meglio è dovuto partire dalla panchina. Locali con Macera - Pesare in attacco e capitan Palagi schierato in difesa vista l'emergenza. Ospiti in pratica al completo con Salku - Shqypi in avanti e il solo Mencatelli che parte, forse un po' a sorpresa, dalla panchina. Partita che inizia con 45' minuti di ritardo viste le condizioni meteo proibitive e un terreno di gioco ai limiti della praticabilità.

In cronaca al 3° ci prova Shqypi, ma Mozzachiodi si supera con una grande respinta. Rispondono i locali al 10° quando Pesare su piazzato colpisce la barriera, sulla ribattuta si avventa Stefanelli che manda la sfera di poco alta sopra la traversa. Al 16° Pesare in azione personale chiama Santini all'uscita con i piedi per sventare la minaccia. Si vede il Magra Azzurri con Salku al 19°, l'attaccante albanese entra in area dalla destra e calcia di potenza, ma Mozzachiodi è attento. Buon momento per i "blues" che al 22° sono pericolosissimi con un colpo di testa di Manenti che esce di poco a lato. Un giro di lancette dopo Salku va alla conclusione da fuori, ma la sfera termina a lato. Al 40° grande occasione per la FeC con Macera che, a botta sicura, calcia a rete, ma Manenti sulla linea salva la porta. Si va al riposo. Nella ripresa al 51° corner di Pesare dalla sinistra ma Stefanelli di testa manca il pallone per questione di millimetri. Rispondono gli ospiti con una punizione di Shqypi parata da Mozzachiodi. Al 53° ci prova Antonelli da fuori, ma la sfera finisce alta. A seguire destro di Salku su assist di Shqypi con i locali che respingono. Al 75° bella azione individuale di Shqypi che entra in area di rigore, ma viene stoppato con un grande intervento da Palagi. Al 79° Bianchi, subentrato da pochi minuti ad Arena, su calcio piazzato dalla distanza manda la sfera di poco alta sopra la traversa. Nel finale il Magra Azzurri reclama per un contatto in area Palagi - Sarti, ma il direttore di gara lascia proseguire. Termina così 0-0. I graziotti salgono a quota 33 punti in classifica mantenendo una lunghezza di vantaggio sul Magra Azzurri. La salvezza si avvicina per entrambe le formazioni. Da rilevare le prestazioni tra i locali di Palagi che schierato in un ruolo non suo come quello del centrale difensivo limita al massimo le incursioni di Salku e Shqypi. Molto bene anche il portiere Mozzachiodi che con sicurezza e bravura disinnesca ogni pericolo. Tra gli ospiti comunque buona la prova dell'attaccante Salku, il più pericoloso dei "blues", e quella del compagno offensivo Shqypi.



Tabellino



Forza e Coraggio - Magra Azzurri 0 - 0



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Giancola, Paparcone, Palagi, Milone, Arena (70° Bianchi), Stefanelli, Campagni, Macera (90° Stradini), Pesare, Diamanti (82° Gatti). All. Consoli

A disp: Nuzzello.



Magra Azzurri: Santini, Costa, Capetta, Valentini, Manenti, Mameli, Leonini (65° Salamina), Antonelli, Shqypi (80° Sarti), Salku, Montani. All. Bertacchini

A disp: Bonaffini, Parma, Atzeni, Mencatelli.



Arbitro: Sig. Mazzoni di Chiavari.

Assistenti: Sig. Greppi (Genova); Sig.ra Selvini (Genova)