La Forza e Coraggio ha ricevuto la benemerenza sportiva

Portovenere - Sabato 22 Giugno 2019, con una cerimonia tenutasi a Roma alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina, sono state assegnate le Benemerenze sportive per l'anno 2019 inerenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico. Questo evento a livello nazionale è volto a premiare ogni anno l'attività pluriennale delle Società e dei dirigenti del panorama dilettantistico e giovanile. A consegnare i premi, oltre al già citato Gabriele Gravina, anche il numero uno della Lnd e vice presidente vicario della Figc Cosimo Sibilia e il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci.

L'Asd Forza e Coraggio 1914 ha ottenuto la benemerenza per i 50 anni di attività sportiva sotto il segno della Figc.

Di seguito le parole del presidente Franco Carassale recatosi a Roma per ritirare il premio: "In quanto presidente in carica dell'Asd Forza e Coraggio 1914 sono orgoglioso di aver presenziato a nome della nostra Società ad una manifestazione importante che ci ha visti premiati per i 50 anni di attività con la Figc. E' stata una bellissima giornata nella quale abbiamo avuto il piacere di conoscere persone competenti ed appartenenti a Società storiche che hanno apprezzato la nostra storia ed il nostro cammino. Ringrazio inoltre il presidente Gravina per la stima espressa nei nostri confronti."