La Forza e Coraggio ci mette la testa: steso il Little Club

Genova - Vittoria di prestigio per la Forza e Coraggio che espugna il difficile campo del Little Club James e si mantiene così in vetta al Girone B di Promozione della Liguria al pari dell'altra grande favorita della stagione Goliardicapolis.



Partita complicata contro un'avversaria molto ostica dove le Furie Rosse hanno saputo soffrire e colpire al momento giusto. Cronaca che si apre al 10° quando Cuccolo si libera al tiro dal limite con una grande giocata nello stretto, ma la conclusione è imprecisa e termina a lato. Al 23° grande occasione per il "grifone" con Sanni che tenta il pallonetto a tu per tu con Mozzachiodi, ma il capitano rossobianco è bravo ad arpionare la sfera. Al 24° risposta ospite con Corvi che finalizza una bella azione corale, ma Francesco Corallo è attento e neutralizza. Al 30° ancora protagonista l'estremo difensore rossoblu che dice di no ad una conclusione da posizione favorevole di Cuccolo servito da Esposito. Al 32° gran palla di Stella per Amorfini che, al volo, calcia tra le mani di Francesco Corallo. Al 45° percussione palla al piede di Stella conclusa con un tiro da posizione ravvicinata salvato da Vignolo in scivolata. Si va al riposo sullo 0-0. Meglio la squadra spezzina nella prima frazione.



Nella ripresa inizia meglio il "grifone" con Crosetti che calcia di potenza dal limite e chiama Mozzachiodi al salvataggio in corner. Al 55° risposta ospite con Corvi che supera con un delizioso pallonetto Francesco Corallo in uscita, ma la sfera termina fuori di un nulla. Al 59° Esposito da fuori libera un destro potente che si spegne sopra la traversa. La gara del "XXV Aprile" si sblocca al 63°: corner di Cuccolo dalla destra ed inserimento vincente di Corvi che di testa trafigge Francesco Corallo per il vantaggio ospite. Piove sul bagnato per i locali che al 68° rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Nardo sanzionato con il rosso dal Sig. Fagiolino di Imperia per via di espressioni ingiuriose. Al 74° gran palla di Pesare per Cuccolo che solo contro Francesco Corallo si fa ipnotizzare dall'estremo difensore locale. E' il preludio al raddoppio che arriva al 79°: Pesare dalla destra pennella un cross perfetto che Esposito (nella foto di Borghini Alice, ndr) trasforma in rete con un colpo di testa che non lascia scampo al portiere rossoblu. Nel finale la F&C amministra la gara senza troppi problemi e porta a casa tre punti preziosissimi.



Migliore in campo il bomber spezzino Luca Corvi: primo tempo complicato dove viene continuamente "maltrattato" dalla ruvida retroguardia del Little Club James. Nonostante ciò riesce a creare pericoli senza però trovare il gol. Nella ripresa, invece, riesce a mordere in maniera efficace, sbloccando così una gara complicata. Altro gol pesante dopo i due messi a segno nello scorso weekend.



Tabellino



Little Club James - Forza e Coraggio 0-2

Marcatori: 63° Corvi, 79° Esposito



Note: espulsi al 68° Nardo (L) per frasi ingiuriose ed al 74° Vignolo (L) dalla panchina per proteste.



Little Cl.James: Corallo F., Torlione, Fredducci, Alarcon, Vignolo (72° Orlando), Nardo, Crosetti, De Mattei (18° De Vecchi), Zaami (56° Galliano), Sanni (80° Rusconi), Corallo L. (80° Nitu).

A disp: Martuccelli, Gonano, Ramponi, Alagona.

All. Di Somma.



Forza e C: Mozzachiodi, Di Biase, Amorfini (83° Delvigo), Natale, Giordano, Barabino, Cuccolo, Stella (89° Dani), Corvi, Esposito, Alvisi (56° Pesare).

A disp: Stradini, Fiorenza, Lenelli, Arena, Quaranta, Drovandi.

All. Bottigliero (assente), in panchina Gatti A.



Arbitro: Sig. Fagiolino di Imperia

Assistenti: Sig. Di Maggio (La Spezia); Sig. Baldini (La Spezia)