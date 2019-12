La Forza e Coraggio accoglie il suo nuovo centravanti

La Spezia - Partito il difensore Quaranta accasatosi al Casarza Ligure in I Categoria la Forza e Coraggio, come anticipato da Calcio Spezzino, mette a segno due colpi in arrivo in prestito dal Valdivara 5 Terre. Per il reparto fuori quota è fatta per il terzino classe 2001 Andrea D'Imporzano. Il neo rosso bianco nella prima parte di stagione ha militato al Rapallo Rivarolese in Eccellenza della Liguria, stesso campionato dove aveva esordito la scorsa annata con il sodalizio di Beverino. Per l'attacco invece è fatta per il centravanti classe '98 Antonio Naclerio. In questa prima parte di stagione a Beverino Naclerio ha realizzato 4 reti, così come quattro furono i gol la scorsa annata in Eccellenza. Per lui si ricordano anche le esperienze con Scalea in Eccellenza calabrese e Sestri Levante in Serie D.



Quest'ultimo acquisto potrebbe quindi aprire alla cessione del richiestissimo centravanti Corvi, nelle prossime settimane se ne saprà di più.



G.L.