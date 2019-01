La Befana porta il titolo di Campione d'Inverno al Real Fieschi

Gandolfo, al 14° centro stagionale in altrettante partite, Ronconi e Garbarino Gabriele affondano il fanalino Burlando nel recupero della 15° giornata. I ragazzi di Paglia affiancano in vetta il Rivasamba, ma hanno dalla loro lo scontro diretto

Genova - Il Titolo di Campione d'Inverno nella calza della Befana per il Real Fieschi. La squadra di mister Paglia, nel recupero dell'ultima giornata di andata del Girone B di Promozione della Liguria, batte con un netto 0 - 3 il fanalino di coda Burlando e affianca in vetta alla classifica a quota 32 punti il Rivasamba, ma in virtù dello scontro diretto (vittoria per 2 - 0 alla penultima giornata grazie alla doppietta di Ruffino, ndr) si può fregiare del platonico titolo di metà stagione.



Le formazioni: Formazione offensiva per i bianco azzurri che recuperano il bomber Gandolfo a cui affiancano Asimi e Coldani. In porta la sicurezza di Pozzo. Periodo difficile per la Burlando che nell'ultima partita del 2018 con il Borzoli non si era presentata perdendo 3 - 0 a tavolino. Rosa rivoluzionata anche per quanto concerne la guida tecnica. Non c'è più il portiere Leone sostituito da Retteghieri tra i pali, molti volti nuovi tra cui anche l'attaccante Chiapperini ex Sammargheritese. Assente il bomber Dapelo 7 gol nelle prime 14 giornate e miglior marcatore della Burlando, solo 15 i giocatori disponibili per le "Tigri" del neo tecnico Balducci.



Primo tempo: Al 9° prima occasione per il Real Fieschi con Ruffino che di testa sfiora il palo. Passa un minuto e la partita si sblocca: Asimi affonda a sinistra e appoggia al super bomber Gandolfo (nella foto, ndr) che gira in rete il pallone dello 0 - 1 e suo personale 14° centro in altrettante partite disputate, sempre più capocannoniere. A questo punto, forse paga del vantaggio ottenuto, la squadra ospite abbassa il ritmo adeguandosi all'avversario, un avversario che si presenta al match con tanti problemi. Anzi al quarto d'ora è proprio la Burlando a rendersi pericolosa con Nasiti che, servito da Boero, anticipa Pozzo, ma il pallone è sul fondo. Al 33° punizione forte, ma centrale di Sciutto che impegna l'estremo di casa in una deviazione in angolo. E' il campanello di allarme che dà la sveglia alla squadra di mister Paglia che al 37° trova il raddoppio con l'ex Don Bosco Spezia e Levanto Calcio Ronconi che da azione d'angolo colpisce di testa in maniera vincente. Burlando che si lamenta per una presunta posizione irregolare dello stesso Ronconi, ma l'arbitro convalida lo 0 - 2. Nel finale di frazione occasioni per Gandolfo (39°) che manda a fil di palo, Ruffino (44°) di testa e Salvatori (45°) con un piattone a girare, ma il parziale non cambia.



Ripresa: Ripresa e Burlando subito pericolosa con una semirovesciata di Chiapperini che esce di poco. Al 49° azione di ripartenza delle "tigri" con conclusione di Nasiti che impegna nella deviazione in tuffo Pozzo: pallone in angolo. Risposta Fieschi con Gandolfo che al 54° manda di poco sopra la traversa. Partita che da questo momento si trascina stancamente verso la fine. Unici punti esclamativi su un risultato che sembra segnato sono gli squilli di Celeri al 79° che chiama Retteghieri alla parata, un gol annullato ad Asimi e, soprattutto, la rete del definitivo 3 - 0 all'81° siglata da Garbarino Gabriele che chiude definitivamente il match. Una rete importante anche per le statistiche della squadra del Fieschi dato che lo stesso Garbarino G. diventa l'unico giocatore bianco azzurro ad aver segnato in tutte le categorie disputate finora dalla sua squadra. Nel finale spunto ancora di Celeri che sfiora il palo e il poker di reti. Vittoria per il Real Fieschi che, come si diceva ad inizio articolo, sale in vetta al campionato conquistando il titolo di Campione d'Inverno.



Tabellino



Burlando - Real Fieschi 0 - 3

Marcatori: 10° Gandolfo, 37° Ronconi, 81° Garbarino G.



Note: ammoniti al 51° Coldani (R) e al 74° Marcelli (B)



Burlando: Retteghieri, Marcelli, Damiani, Sambou, Drago, Casu, Nasiti, Pelle (19' st Cizmic), Chiapperini, Boero, Sciutto. All. Balducci

A disp.: Molinaro, Scarfo, Balducci.



Real Fieschi: Pozzo, Pecaj, Chiarabini (85° Groppo), Salvatori, Ruffino, Pane, Ronconi, Coldani (60° Garbarino G.), Gandolfo, Asimi (78° Cuneo F.), Lessona (64° Celeri). All. Paglia

A disp.: Sepulveda, Garbarino M., Cervini.