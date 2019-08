L'ex di turno Pannone apre il tris del Cadimare

La Spezia - Vince e convince il nuovo Cadimare di Buccellato, squalificato e sostituito in panchina da Sergio Parodi, che nella prima partita ufficiale della stagione rifila un secco tris a domicilio al Don Bosco Spezia portandosi in vetta al proprio girone di Coppa Italia. Partita sbloccata dal fresco ex di turno Pannone, poi ecco la doppietta del talentuoso Lunghi.



Le formazioni: Salesiani che si affidano in avanti al "Cigno" Maggiore, anche lui ex di turno appena acquisito dai rossoneri dopo 14 reti con la maglia dei "Pirati" la scorsa stagione, insieme a Mattia Valletta. Capitan Ferdani in cabina di regia e il giovane Vannucci a difesa dei pali. Ospiti con Pannone riferimento offensivo supportato dall'altro ex Del Santo e da Giannini. Imperatore mezzala con Lunghi in regia.



Cronaca: Partono forte gli ospiti che al 2° minuto colpiscono la parte alta della traversa con una conclusione da fuori di Vigiani. Rispondono prontamente i ragazzi di Tarasconi prima con un tiro cross di Ferdani disinnescato da Sarti S. e poi con un diagonale incrociato di Valletta che esce di poco sul fondo. Al 18° bella discesa di Del Santo che conclude con il pallone deviato in corner. Il Don Bosco fa suo il pallone e riparte velocemente con Valletta che manda fuori. Lo stesso Valletta tre minuti dopo ha una ghiotta occasione per sbloccare il match presentandosi a tu per tu con Sarti S., ma l'esterno offensivo si fa ipnotizzare dal portierone di Buccellato che salva i "Pirati" dalla capitolazione. Al 24° si rivedono gli ospiti quando Imperatore innesca Lunghi sugli sviluppi di un corner e il gran tiro del N°10 ospite esce di un niente. Agisce di rimessa il Don Bosco e ancora Valletta in ripartenza poco dopo la mezzora prova il pallonetto che esce sopra la traversa. Cambio di fronte e partita che si sblocca quando Costa lancia Pannone che salta il diretto marcatore e insacca il gol dello 0 - 1 freddando Vannucci alla sua destra, il più classico dei gol dell'ex. Non ci stanno i salesiani che sfiorano subito il pareggio con Bertocchi sul cui tiro dalla distanza ci vuole una grandissima parata di Sarti S. Si arriva al 38° quando Pannone prova la spettacolare rovesciata: palla deviata in corner. Dalla bandierina Lunghi scambia con Imperatore che gli ritorna il pallone e poi conclude dalla grande distanza trovando il raddoppio con la complicità di Vannucci. Finale tutto di marca ospite con Pannone che in ripartenza vede Vannucci opporsi alla grande alla propria conclusione. Squadre al riposo.



Ripresa: Potrebbe riaprire la partita il Don Bosco al 50° quando Valletta serve Bertocchi che conclude a botta sicura ad un metro dalla porta, ma Sarti S. è insuperabile e con un miracolo devia la sfera mantenendo imbattuta la sua porta. Passano cinque minuti ed ecco l'imbucata per Valletta che conclude a rete con Sarti S. che ripara in angolo. Il Don Bosco non ci sta e prova a riportarsi in partita. Dalla bandierina Ferdani per Maggiore che di testa devia la sfera facile per Sarti S. Al 57° punizione per il Cadimare: batte Lunghi che colpisce la barriera, pallone respinto e ancora il fantasista ospite conclude a rete trovando la doppietta personale che vale lo 0 - 3 mettendo definitivamente in ghiaccio la gara. Il Don Bosco si riaffaccia nell'area avversaria sfruttando un calcio d'angolo che porta alla conclusione Ferdani, si accende una mischia poi è più lesta la difesa di Parodi a spazzare via il pallone allontanando possibili pericoli. Nel finale Imperato serve Pannone che di testa manda sul fondo. Poi ancora Valletta imprendibile in ripartenza vede la sua conclusione deviata da un grande Sarti S. tra i migliori del match. Triplice fischio e primi tre punti stagionali in gare ufficiali per il Cadimare.



Conclusioni: Vittoria netta per i "Pirati", ma soprattutto nel primo tempo il match è stato in equilibrio con un Don Bosco che non è affatto dispiaciuto rendendosi più volte pericoloso e non trovando la via della rete solo grazie alle grandi parate di Simone Sarti tra i migliori in campo insieme al compagno Lunghi autore di due reti. Tra i locali a tratti imprendibile in velocità Valletta Mattia poco preciso però al momento della conclusione.





Tabellino



Don Bosco Spezia - Cadimare 0 - 3

Marcatori: 33° Pannone, 39° e 57° Lunghi



Don Bosco Spezia: Vannucci, Rossi S. (52’ Bernardini), Laghezza; Dada', Selimi, Ibba (63’ Capasso); Valletta (72’ Raggi), Nicolini (51’ Grisolia Baracco), Maggiore; Ferdani (72’ Vicini),Bertocchi. All. Tarasconi

A disp.: Leccese, Conti, Ruberto, Sivori.



Cadimare: Sarti S., Costa, Vigiani; Cutugno (72’ Ceradelli), Rossi C., Sarti A.; Del Santo, Imperatore (75’ Crafa), Pannone (70’ Agrifogli); Lunghi, Giannini (62’ Cupini). All. Buccellato, squalificato, in panchina Parodi.

A disp. Santini, Desogus, Uras, Amalfitano.



Arbitro: Sig. Sanguinetti della Spezia

Assistenti: Sig. Cucchiar e Sig. Baruzzo entrambi della Spezia