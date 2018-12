L'ex Esposito riprende il Don Bosco Spezia

Pareggio per la Forza e Coraggio nella sfida spezzina contro i salesiani passati in vantaggio con un gol di capitan Ferdani che sbaglia anche un rigore. Tra i migliori Valletta e Fiorito per i rossoneri e Drovandi e Ponte per le "Furie Rosse"

La Spezia - Termina 1-1 il derby spezzino tra il Don Bosco Spezia e la Forza e Coraggio disputatosi domenica pomeriggio sul sintetico del "Franco Cimma" di Pagliari. Risultato tutto sommato giusto al termine di una gara spettacolare e ricca di emozioni. Pareggio che permette ad entrambe le squadre di proseguire la striscia positiva dopo il successo della domenica precedenta.



Padroni di casa privi dello squalificato Bertoletti e di bomber Pannone, quest'ultimo sostituito in attacco dal giovane Galassi in coppia con Valletta. Presenti in difesa e a centrocampo gli ex di turno Selimi e Ibba. Graziotti senza lo squalificato Conti che fanno esordire il neo acquisto Ponte in difesa insieme all'ex di turno Giordano. In avanti un altro ex come Esposito (nella foto di Alice Borghini, ndr) affiancato da Pesare.



La prima emozione della gara è di marca graziotta quando Drovandi, approfittando di una leggerezza di Bertagna, si presenta davanti a Fiorito il quale è bravissimo a mettere in corner. Reazione salesiana affidata a Valletta che in rovesciata da posizione ottimale si fa murare da Milone. Forza e Coraggio ancora pericolosa con Drovandi che, liberato in area, calcia a colpo sicuro ma alza troppo la mira. Poco dopo il Don Bosco beneficia di un penalty concesso per atterramento di Memaj ai danni di Valletta: dal dischetto però Ferdani manda la sfera alta sopra la traversa. A seguire clamorosa occasione per i rossobianchi: Drovandi entra in area e serve Cuccolo che calcia a botta sicura ma Fiorito è miracoloso e salva il risultato. Gol sbagliato, gol subito. Al 42° infatti Ferdani recupera palla su una respinta della retroguardia graziotta e fa secco Mozzachiodi con un destro imparabile. Si va al riposo. Nella ripresa è immediata la replica graziotta: al 52° Esposito beneficia di uno schema da piazzato per arrivare al tiro e battere Fiorito con un destro all'angolino. Di qui in poi la gara perde intensità anche a causa del freddo e della forte pioggia. Nel finale occasione con Pesare che da fuori area chiama Fiorito al salvataggio. Al 93° occasione d'oro per i locali: Valletta entra in area e calcia a rete, Galassi appostato sulla linea mette in gol ma il direttore di gara annulla per fuori gioco. Gara che termina così con il risultato di 1 - 1, anche se si segnala all'ultimo di recupero l'espulsione di Bertagna per proteste.



Tra i migliori in campo Valletta e il giovane portiere Fiorito, autore di ottimi interventi, per il Don Bosco e i neo acquisti graziotti Drovandi, il classe 2000 gioca una partita di personalità andando due volte vicino alla rete prima di servire un grande assist per Cuccolo, e Ponte che, all'esordio in maglia graziotta, si presenta con una prova di esperienza e ordinata: nella ripresa, con l'uscita di Giordano, si ritrova a gestire una difesa giovane e "improvvisata".





Tabellino



Don Bosco Spezia - Forza e Coraggio 1 - 1

Marcatori: 42° Ferdani (D); 52° Esposito (F)



Note: al 28° Ferdani (D) manda alto un calcio di rigore; al 94° espulso Bertagna (D) per proteste.



Don Bosco Spezia: Fiorito, Venturotti, Bertagna, Raggi (87° Rossi), Selimi, Ibba, Azzaro (88° Del Santo), Nicolini, Galassi, Ferdani, Valletta. All. Tarasconi (squalificato), in panchina Bertolini.

A disp: Vannucci, Campigli, Civinini, Rubertelli, Sellonel



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Milone, Memaj, Campagni (84° Lala), Ponte, Giordano (74° Maffiotti), Pesare, Cuccolo, Drovandi (74° Lenelli), Esposito, Natale (46° Cagetti). All. Consoli

A disp: Stradini, Arena, Dani, Macera.



Arbitro: Sig. Mazzoni di Chiavari