L'Angelo Baiardo saluta mister Guido Poggi

Dopo aver vinto il Girone B di Promozione con la vittoria di due settimane fa in casa

Genova - Dopo aver vinto il campionato ottenendo la promozione in Eccellenza si separano "in perfetta armonia" le strade dell'Angelo Baiardo e di mister Guido Poggi (nella foto di Fabrizio Ghini, ndr). Un connubio storico durato, in questa seconda esperienza, sette anni, mentre da giocatore Poggi vestì per dieci stagioni la maglia dei "draghetti". Di seguito il comunicato ufficiale della società nero verde:



"La USD Angelo Baiardo comunica che in perfetta Armonia con il mister Guido Poggi si è deciso di cambiare la conduzione tecnica della prima squadra per il prossimo anno calcistico 2018/2019.

A Mister Poggi va il più forte ringraziamento di tutto il consiglio direttivo e di tutta la società Baiardo per l’attività non solo tecnica svolta all’interno della società augurandogli la più grande fortuna calcistica la sua carriera di allenatore come merita auspicandone in futuro un ritorno nello staff della società."