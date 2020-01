Impresa Don Bosco Spezia, è in finale di Coppa Italia

La Spezia - Impresa del Don Bosco Spezia di mister Tornar che conquista la finale di Coppa Italia di Promozione. Nella semifinale odierna la squadra salesiana ha infatti ragione ai calci di rigore della Sammargheritese dopo che anche al termine dei tempi supplementari permaneva il risultato di parità da cui si era partiti, ossia lo 0 - 0. Una grande iniezione di fiducia per la squadra spezzina che in campionato, reduce dalla grande vittoria sulla Forza e Coraggio, lotta in acque agitate per evitare la retrocessione.



I salesiani affronteranno in finale la vincente dell'altra semifinale ossia Taggia - Praese ambiziose formazioni del Girone A di Promozione della Liguria.



COPPA ITALIA PROMOZIONE – SEMIFINALE



Sammargheritese - Don Bosco Spezia 2 - 4 D.c.r. (0 - 0)



Sammargheritese: Adamoli, Criscuolo, Moladori, Gamarelli, Di Carlo, Mortola, Bosetti, Dapelo, Olmo, Paoletti, Gallio. All. Camisa

A disp.: Calori, Peragallo, Guarella, Ori, Battaglia, Gaetani, Canella, Salano.



Don Bosco Spezia: Leccese, Rossi, Campigli, Dadà, Selimi, Vicini, Venturotti, Rrokaj, Pannone, Nicolini, Benmoumen. All. Tornar

A disp.: Fiorito, Conti, Rossi, Gianardi, Laghezza, Bertocchi, Capasso, Sordi, Valletta.



L.G.