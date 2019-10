Il solito Lunghi e Cupini ribaltano il Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - Con una grande seconda frazione il Cadimare di Buccellato ribalta l'iniziale svantaggio patito nel primo tempo dal Magra Azzurri e vince una partita su un campo difficile come quello del "Camaiora" di Santo Stefano Magra. Tre punti fondamentali che consentono ai "Pirati" di salire al terzo posto in classifica e prepararsi al meglio alla settimana del "Derby della Costa" contro i cugini della Forza e Coraggio attuale capolista solitaria del torneo. Ospiti che sfoggiano inoltre la nuova maglia a strisce verticali bianconere.



Match che inizia con un Magra Azzurri propositivo e nel giro dei primi 10' minuti di gioco il portiere Santini, sostituto di un Simone Sarti non in perfette condizioni fisiche, deve respingere due conclusioni di Del Padrone. Le prime avvisaglie "blues" svegliano gli ospiti ed è un ispirato Lunghi a provare la bomba su punizione al 10° con Pietra che vola a respinge. Tre minuti dopo il fantasista serve Pannone la cui conclusione esce di pochissimo a lato del palo. Scocca il quarto d'ora quando ancora Lunghi ci prova su punizione: pallone ribattuto che torna buona per Imperatore, ex di turno, la cui conclusione sorvola di poco la traversa. Al 21° la gara si sblocca quando Valentini viene trattenuto in area. Per l'arbitro è rigore e dal dischetto Leonini sigla l'1 - 0 locale. Cadimare che accusa il colpo e ci mette un po' a ritrovarsi, poi al 40° ecco il centro di Giannini per la capocciata di Pannone che fa la barba al palo. Squadre al riposo sul minimo vantaggio locale.



Ripresa che si apre con l'immediato pareggio del Cadimare quando al 47° sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Lunghi che viene respinto, Moussavi recupera la sfera e la cede a Costa il quale serve di nuovo Lunghi che scocca un gran tiro che trafigge imparabilmente Pietra. Buccellato inserisce anche Cupini e la mossa si rivela decisiva. Al 61° è infatti il neo entrato a ribaltare il punteggio dopo l'azione personale e l'assist di uno scatenato Lunghi. Finale di partita tutto cadamoto e al 75° Pietra devia in angolo la conclusione di Agrifogli lanciato a rete da Cupini. All'89° brivido per il Cadimare quando il giovane e fresco Conti coglie il palo esterno, poi in pieno recupero il tris ospite: ripartenza di Del Santo e pallone ad Agrifogli che pareggia il conto dei legni, ma sulla ribattuta del montante si avventa Cupini che fa doppietta e sigilla il match per i ragazzi di Buccellato.



Vittoria importantissima per il Cadimare che proietta al meglio i "Pirati" alla settimana del derby, passo falso per il Magra Azzurri che nella ripresa ha subito gli ospiti.



Tra i migliori Del Padrone tra i locali e Lunghi e Cupini per il Cadimare.



Tabellino



MAGRA AZZURRI – CADIMARE 1 - 3

MARCATORI: 21’ [Rig.] Leonini, 47’ Lunghi, 61’ e 91’ Cupini.



MAGRA AZZURRI: Pietra, Capetta (88’ Conti), Montani; Mezzani, Valentini, Romiti (68’ Pellegri); Parra (46’ Boni), Cariati, Leonini; Del Padrone e Salamina (63’ Morettini). All. Paolini.



CADIMARE: Santini, Rossi, Desogus (46’ Costa); Cutugno, Bertagna, Moussavi (66’ Forieri); Del Santo, Imperatore (57’ Agrifogli), Pannone (46’ Cupini); Lunghi e Giannini (85’ Cidale). All. Buccellato.



ARBITRO: Sanguinetti.