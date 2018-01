Il punto, super Verona affonda la capolista

Regna sempre l'equilibrio: Baiardo fa il compitino e sale in vetta, Magra Azzurri spreca l'occasione con il Golfo Paradiso. Rivasamba bloccato dal Real Fiumaretta. Don Bosco si mangia le mani, Real Fieschi vola battendo la F&C. Male il Cadimare

La Spezia - Continua nel segno del grandissimo equilibrio il Girone B di Promozione ligure con nessuna delle prime che sembra voglia prendere il largo. L'Athletic Club Liberi di mister Mariani infatti cede di misura in casa di un ottimo Colli Ortonovo. Meritatissima la vittoria delle "Fenici" di mister Cristiano Rolla che si impongono grazie al 14° sigillo stagionale di bomber Verona (nella foto di Ghini Fabrizio, N.d.r.), sempre più capocannoniere del torneo. L'attaccante è incontenibile per i difensore avversari che usano le cattive per provare a fermalo, ci starebbe un rigore, e sfiora già la rete con una super rovesciata. Poi va via in progressione al diretto marcatore e insacca con un imparabile diagonale sinistro. E' comunque tutta la squadra spezzina a giocare una grande partita guidata dalla coppia Forieri - Capitani nella retroguardia attentissima al temibile tridente ospite. In vetta sale quindi anche l'Angelo Baiardo con i "draghetti" che faticano più del dovuto per battere la Ronchese ultima in classifica, ma alla fine basta un gol di Rosati per ottenere tre punti e vetta della classifica. Manca la vetta della classifica il Golfo Paradiso Prorecco Camogli che impatta nel big match con il Magra Azzurri. Ospiti in vantaggio con Salku, ma un minuto dopo bomber Paterno impatta il risultato. Giocano meglio gli spezzini che sfiorano il nuovo vantaggio con Leonini e nella ripresa si mangiano le mani perchè Salku si conquista un calcio di rigore, ma Mencatelli spreca facendosi ipnotizzare da Cellerino al secondo penalty disinnescato nelle ultime tre partite disputate. Golfo ad un punto quindi dal duo di vetta, Magra Azzurri a tre dai Play - Off, ma scavalcato dal Real Fieschi in sesta posizione. Come visto nella nostra cronaca il club di Lavagna si impone in casa della Forza e Coraggio andando in vantaggio dopo appena 35" secondi il centrocampista Ruffino. Olmo Pozzo blinda la sua porta e allora bomber Gandolfo chiude i giochi realizzando il raddoppio. La squadra di Consoli si trova ora a centro classifica raggiunta dal Colli Ortonovo. In quarta posizione spreca un'altra occasione per prendersi la vetta la corazzata Rivasamba che non va oltre il pareggio a reti bianche al "La Ferrara" contro il Real Fiumaretta che torna quindi subito a far punti e lo fa contro un avversario molto ostico. Bravissimi i ragazzi di Cervia ad imbrigliare gli attaccanti "calafati" in una partita che ha riservato pochissime emozioni. Un punto prezioso per gli spezzini che mantengono due punti di vantaggio dai Play - Out affiancando il Cadimare che come visto nella nostra cronaca di Domenica cede al Casarza Ligure in un'importante scontro salvezza. Brutta partita da parte dei "Pirati" avanti con la grande conclusione di Antonelli, ma che si fanno riprendere da Pimentel. Nel recupero il rigore decisivo di Oneto giustamente contestato dai locali perchè la palla sembrava essere uscita sul fondo prima del fallo in area dello stesso Antonelli. Seconda vittoria consecutiva e terza stagionale per i granata che accorciano le distanze in zona salvezza portandosi a tre punti dal Don Bosco Spezia che, come visto nella cronaca dedicata, impattano una gara incredibile contro il San Cipriano. La squadra di Tarasconi spreca molto ed è anche sfortunata colpendo ben quattro legni. La sblocca Ibba ad inizio ripresa finalizzando al meglio una splendida azione corale, pareggia Vulpes al 95° di testa sugli sviluppi di una punizione laterale di Zanforlin. Ingenuità dei salesiani. Chiudiamo l'esame della giornata con la vittoria del Little Club G. Mora in casa della Goliardicapolis. Vittoria netta con uno 0 - 4 firmato dalla doppietta di Gatto e dalle reti del centrocampista goleador Corallo e di bomber Akkari. Rossoblu che mantegono il quinto posto, ultimo valido per i Play - Off, i "poliziotti" di Bollentini invece rimangono invischiati in zona Play - Out in quartultima posizione con due punti in più in classifica dei salesiani di Tarasconi.



CHI SALE



COLLI ORTONOVO: Prestazione da incorniciare per la squadra di mister Rolla Cristiano batte la lanciata capolista Athletic Club Liberi grazie all'ennesima rete di bomber Verona. Quinto risultato utile consecutive per le "Fenici" con tre vittorie e due pareggi.



REAL FIESCHI: Undicesimo risultato utile consecutivo per la squadra bianco azzurra che si porta addirittura in sesta posizione dopo un inizio di stagione deficitario.



MAGRA AZZURRI: Ottima la prestazione in casa del Golfo Paradiso Prorecco Camogli, squadra forte e in forma, peccato solo per il rigore fallito.



CHI SCENDE



CADIMARE: Prestazione sottotono contro il Casarza Ligure invischiato nella zona per non retrocedere e, soprattutto, una sconfitta che pesa.



RIVASAMBA: Ennesima occasione di portarsi in vetta gettata alle ortiche con il pareggio in casa del Real Fiumaretta.



CLASSIFICA MARCATORI



14 VERONA (Colli Ortonovo)



9 Lombardini (Real Fiumaretta)

9 Paterno (Golfo Paradiso Prorecco Camogli)



8 Rosati (Angelo Baiardo)

8 Cantoni (Forza e Coraggio)

8 Grezzi (Athletic Club Liberi)

8 Marasco (Rivasamba) [ceduto a dicembre al Rapallo Ruentes in Eccellenza]



7 Casella (Real Fieschi)

7 Pesare (Forza e Coraggio)

7 Anselmo (Don Bosco Spezia)

7 Provenzano (Angelo Baiardo)

7 Fassone (Athletic Club Liberi)