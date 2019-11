Il punto, sei squadre racchiuse in due punti

La Spezia - Classifica cortissima in Promozione dopo l'11° giornata: ben sei squadre racchiuse in appena due punti. In testa cade il Cadimare che viene sconfitto dalla Goliardicapolis a segno con la doppietta di bomber Mura e il rigore di Ferrando. Come visto nella nostra cronaca la squadra di mister Buccellato crea occasioni, ma non è cinica nel sfruttarle al meglio. I "Pirati" vengono così raggiunti in vetta dai "cugini" della Forza e Coraggio che ritrovano la vittoria piegando per 3 - 1 il Real Fieschi. Straripante prestazione di Alvisi autore di una doppietta a cui si aggiunge la prima rete in carriera del giovane Natale. Il solito Mosto rende un po' meno amara la sconfitta dei bianco azzurri. Il terzetto di testa è completato dal Golfo Paradiso PRCA che impatta contro un ritrovato Don Bosco Spezia che passa in vantaggio con l'eurogol dopo appena 6' minuti di Maggiore che incastona all'incrocio dei pali la sfera. Poi ci vuole una grande parata di Fiorito per dire di no ad Aprile, mentre Nicolini sfiora il raddoppio rossonero, ma il suo tiro lambisce il palo. E' bomber Rizzo poco prima della mezzora a dare il pareggio ai ragazzi di Foppiano continuando la striscia che lo vede andare in rete da quattro partite consecutivamente.



Quarta posizione ad un punto dalla vetta per l'incredibile Canaletto Sepor di Bastianelli che si impone di misura in casa del Bogliasco pericolante penultima della classe. I locali di Poggi vanno in vantaggio con una grande rete di Pintus, ma quasi immediato arriva il pari su rigore con Jacopo Antonelli. E' Dascanio a siglare il gol partita, prima che Fazio salvi su Milici e Bertagna stoppi il tentativo di Bosio.



Scendendo di un solo punto ecco l'accoppiata Vallescrivia - Goliardicapolis. Detto dei granata di D'Asaro che vincono con il Cadimare, la squadra di Amirante cala il tris sul Little Club James, a segno con l'esperto Crosetti, grazie alle reti di Tosonotti, Mazzolini e Ricci. Rinviata causa maltempo Colli Ortonovo - Marassi.



Pari senza troppe emozioni invece nel derby tra Valdivara 5 Terre e Levanto Calcio terminato a reti biache. Brutta battuta d'arresto infine per il Magra Azzurri che viene steso da un poker della Sammargheritese a segno con la doppietta di Salano. Arriva poi il rigore di Leonini a riaprire il match, ma l'espulsione del portiere ospite Pietra è la mazzata finale per i "blues" che incassano anche le reti di Bosetti e Gambarelli.



I TOP DI GORNATA



ALVISI (Forza e Coraggio): Prestazione straripante per l'esterno d'attacco delle "Furie Rosse" autore di una doppietta che vale il ritorno alla vittoria dei graziotti.



GOLIARDICAPOLIS: Grande vittoria contro la capolista Cadimare



DON BOSCO SPEZIA: I "salesiani" di Tornar bloccano sul pareggio il lanciato Golfo Paradiso PRCA.



I FLOP DI GIORNATA



MAGRA AZZURRI: Veramente un brutto K.O. quello patito in casa della Sammargheritese.



CLASSIFICA MARCATORI



12 MOSTO (Real Fieschi)



7 Lunghi (Cadimare)

7 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



6 Cupini (Cadimare)

6 Esposito (Forza e Coraggio)

6 Samuele Ghiglia (Marassi)



5 Pintus (Bogliasco)

5 Marasco (Levanto)

5 Costa (Canaletto Sepor)

5 Alvisi (Forza e Coraggio)

5 De Martini (Goliardicapolis)

5 Nicolini (Don Bosco Spezia)

5 Tosonotti e Vaccaro (Vallescrivia)