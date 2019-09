Il punto, prima giornata da segno X2

La Spezia - Partito il Girone B di Promozione con la prima giornata di campionato. Saltato completamente il fattore campo: tre infatti le vittorie esterne, tre i pareggi e solo un successo su campo interno ossia quello di misura del Marassi contro il Don Bosco Spezia. A decidere la gara in favore dei padroni di casa una rete a metà prima frazione dell'ex attaccante della Juniores Nazionale del Ligorna Vulpes su assist di Owusu Ansah. Salesiani rimandati, ma anche sfortunati vista la traversa colpita da Maggiore, il salvataggio sulla linea di un difensore di casa e l'occasione di Capasso.



21 le reti messe a segno in totale dove spiccano le doppiette della coppia offensiva del Colli Ortonovo Verona - Nicola Musetti che fanno pendere il piatto della bilancia dalla parte della squadra di mister Paolo Cucurnia che si assicura tre punti pesanti nel derby spezzino del "Rino Colombo" contro il Valdivara 5 Terre che riduce le distanze con Condemi.



Unica partita senza reti proprio il big match di giornata tra Forza e Coraggio e una rimaneggiata Goliardicapolis presentatasi senza Ferrando, Pereyra e Mura. Più occasioni per gli spezzini comunque che colpiscono due legni, Alvisi e Cuccolo, e vedono una conclusione di Corvi salvata quasi sulla linea da un difensore.



La partita con più gol è stata Real Fieschi - Canaletto Sepor. Gran vittoria dei "canarini" che giocano 65' minuti di gran livello contro i rimaneggiati bianco azzurri (assenti cinque infortunati, ndr). A segno i giovani e promettenti Rodriguze e Marte, il neo acquisto Campagni che si dimostra infallibile dal dischetto e il subentrato Costa Federico. Solo nel finale ecco le reti di Mosto e Oneto per la squadra di Paglia.



Tutto in un minuto, o quasi, nel derby del "Raso Scaramuccia" tra Levanto Calcio e Cadimare. Vantaggio "Pirata" su rigore con Lunghi, pareggio rivierasco con il pallonetto di Marasco. Le due squadre danno l'impressione di dover ancora trovare il giusto ritmo campionato. La squadra di Agata un po' indietro di condizione, quella di Buccellato che deve ritrovare i giusti automatismi dopo i tanti acquisti estivi.



Altra sconfitta interna per una spezzina è quella del Magra Azzurri che al "Camaiora" cede di misura al Little Club James che si impone grazie alla rete di Sanni.



Nelle altre due partite due pareggi. Spreca il doppio vantaggio, acquisito grazie ai gol di Pezzi e Maura e giocando un'ottima prima frazione, il Golfo Paradiso PRCA che si fa raggiungere dal Vallescrivia di Amirante a segno con Fossone e Tosonotti. Cimieri e Salano sanciscono invece con le loro reti il pari per 1 - 1 tra Sammargherites e Bogliasco.



I TOP DI GIORNATA



CANALETTO: Prestazione da incorniciare a Cogorno contro il Real Fieschi. Partenza a razzo con un poker in 65' minuti. Interessanti i giovani Rodriguez e Marte.



VERONA e N. MUSETTI (Colli Ortonovo) Orfano di Rosati il bomber del Colli Ortonovo potrebbe aver trovato la nuova spalla giusta. Due gol a testa alla prima di campionato e vittoria in trasferta.



FORZA E CORAGGIO: Un punto stretto stretto, ma una prestazione che fa veramente ben sperare per il prosieguo di campionato. Può essere sicuramente una delle protagoniste della stagione.



I FLOP DI GIORNATA



GOLFO PARADISO PRCA: Gioca benissimo per tutti i primi 45' minuti andando meritatamente sul doppio vantaggio, che poi spreca malamente.



REAL FIESCHI e VALDIVARA 5 TERRE: Partono con un poker di reti subito in casa a testa. Sicuramente c'è qualcosa da registrare.



G.L.