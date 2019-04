Il punto, passo forse decisivo per l'Athletic Club Liberi

La capolista batte il Campomorone e si stacca vista la sconfitta con la F&C del Real Fieschi ora insidiato da Rivasamba e Cadimare terzi a -1. Golfo Paradiso batte un giovane Don Bosco. Manita Colli al Casarza: tre punti pesanti per le Fenici

La Spezia - Strappo forse decisivo per conquistare la vittoria nel Girone B di Promozione della Liguria quando mancano tre gare alla conclusione del torneo. Il colpo che potrebbe essere quello risolutore lo mette a segno l'Athletic Club Liberi che batte in rimonta il Campomorone Sant'Olcese che era passato in vantaggio con Bevegni. L'undici di Mariani non si è dato per vinto e ha rimesso le cose a posto, nonostante Cagliani fallisse un calcio di rigore, grazie alle marcature di Di Pietro, Arrighetti, Ilardo e Zazzeri. Tre punti che fanno volare a +4 l'Athletic sulla prima inseguitrice Real Fieschi che, come visto nella nostra cronaca di ieri, cede nettamente in casa della Forza e Coraggio. Cinque reti tutte in una volta per le "Furie Rosse" trascinate da un Esposito devastante autore di una tripletta e dell'assist per il momentaneo 1 - 0 a Pesare. Cinquina chiusa da un gran gol del solito Cuccolo, mentre per i ragazzi di Paglia in rete Bacigalupo e su rigore il bomber Gandolfo. Fieschi che si presentava con una difesa rimaneggiata e che vede ora avvicinarsi pericolosamente il Rivasamba e il lanciato Cadimare. Calafati che nel giorno del ritorno in panchina di Del Nero fanno facilmente loro la posta in palio contro il fanalino Burlando già retrocesso in I Categoria. Assente Marasco, reintegrato Davide Del Nero la sfida è decisa da Latin, Capalbo e Fontana. Momentaneo 2 - 1 ospite con Pelle. I "Pirati" invece dominano il match contro un Little Club G. Mora praticamente mai pericoloso e infliggono ai rossoblu la stoccata vincente nella ripresa con il rientrante Dell'Ovo subentrato a partita in corso. Un gol pesante per la squadra di Buccellato, al 16° risultato utile consecutivo, che centra così i Play - Off e ora nelle ultime tre giornate può cercare di migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica. Vittoria che sembrava andare via liscia liscia per il Golfo Paradiso PRCA contro un Don Bosco Spezia che come la domenica precedente schierava una squadra giovanissima rinforzata dal solo "vecchio" Flagiello. Match deciso nei primi 25' minuti di tempo con la doppietta realizzata da Massaro al 1° e al 25° e il rigore trasformato da Monticone al 10°. Alla mezzora Nicolini riduceva le distanze. All'intervallo Tarasconi inseriva tre elementi d'esperienza come Dadà, Bertagna e Ferdani e tutti i salesiani ne giovavano andando vicini al pareggio e trovando il gol del 3 - 2 con Flagiello. Nel finale Fiorito evitava il poker locale salvando su Tazzer. Golfo che mantiene quindi la quinta posizione, ma la distanza di ben 11 punti dal Real Fieschi secondo non permetterebbe al momento agli uomini di Foppiano di disputare i Play - Off. Vittoria importante per la classifica quella ottenuta dal Magra Azzurri in rimonta sul Borzoli. Ospiti passati in vantaggio con Esibiti, ma subito raggiunti dalla punizione di Goldoni. Nel finale Leonini direttamente dalla bandierina dà vittoria e 7° posto in classifica ai "blues" che superano Don Bosco, Goliardicapolis e Campomorone Sant'Olcese in un sol colpo. Per la squadra di Pusceddu manca invece soltanto la matematica per sancire la retrocessione in I Categoria. Importantissima e facile vittoria quella ottenuta dal Canaletto contro la Goliardicapolis che schierava in pratica la formazione Juniores. Canarini che sbloccano con Becci e poi due volte a segno con bomber Costa. Tre punti che avvicinano nettamente la squadra di Bastianelli al traguardo della salvezza. Infine rotondo e importantissimo successo in ottica salvezza per il Colli Ortonovo che si impone nettamente in casa del Casarza Ligure in uno scontro diretto delicatissimo per la zona salvezza. Un Verona scatenato conquista il rigore trasformato da Rosati che sblocca il punteggio. Lo stesso centravanti raddoppia con un pregevole pallonetto. Arrivano poi le reti di Manfredi, la doppietta di Verona e il punto esclamativo di Ninotti a chiudere la gara e a far si che le "Fenici" superino in classifica di tre punti proprio i granata di Venuti posizionandosi al quartultimo posto.



I TOP DI GIORNATA



FORZA E CORAGGIO: Partita superlativa contro la seconda forza del torneo Real Fieschi annichilito addirittura con cinque reti. Tre punti importantissimi e che profumano di salvezza considerando che nelle ultime tre partite della stagione le "Furie Rosse" devono ancora incontrare le ultime due della classe.



COLLI ORTONOVO: Anche in questo caso una spezzina che si impone con cinque reti. Una vittoria fondamentale nello scontro diretto con il Casarza Ligure che rilancia le speranze di salvezza della squadra di mister Paolo Cucurnia.



DELL'OVO (Cadimare): Al rientro subentra in campo e decide il match contro l'ostico Little Club G. Mora. Vittoria meritata e che vale i Play - Off per il la squadra di Buccellato che, dopo 16 risultati utili consecutivi, ora è ad un punto dal secondo posto.



I FLOP DI GIORNATA



GOLIARDICAPOLIS: Nulla è cambiato rispetto a sette giorni prima, ancora una squadra in pratica di Juniores in campo e tre punti regalati all'avversario di giornata. Anche il Don Bosco in una situazione simile, ma se non altro nella ripresa prova a reagire inserendo giocatori come Dadà, Ibba e Ferdani.



CASARZA LIGURE: Vera e propria scoppola subita in un confronto diretto per la salvezza. Brutta battuta d'arresto per i granata.



CLASSIFICA MARCATORI



25 GANDOLFO (Real Fieschi)



19 Costa (Canaletto)



18 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)



16 Raiola (Little Club G. Mora)



14 Marasco (Rivasamba)



13 Maggiore (Cadimare)