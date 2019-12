Il punto, nuova coppia di vetta Forza e Coraggio - Golfo Paradiso

La Spezia - Tornano in vetta le due formazioni di Forza e Coraggio e Golfo Paradiso PRCA che sfruttano il pareggio del Canaletto con il Marassi per effettuare il sorpasso. Come visto tutto facile per i graziotti che rifilano sei reti al fanalino di coda Valdivara 5 Terre prendendo definitivamente le distanze nella ripresa. Tutti gol degli ex per i rossobianchi con la doppietta di Naclerio, il rigore di Alvisi, Pesare, Cuccolo e Amorfini. Per Priano doppietta del neo acquisto Ronconi che predica nel deserto tra i suoi. Grande affermazione invece per l'undici di Foppiano che stende con un poderoso poker una Goliardicapolis estremamente rinforzata dal mercato, ma che fatica non poco a ritrovarsi. Doppietta per bomber Rizzo che apre e chiude la quaterna, in mezzo le marcature di Massaro e Monticone con tutto il reparto offensivo della formazione di Recco a segno.



Si diceva del Canaletto, la squadra di Bastianelli ha la forza di riprendere il Marassi nella ripresa. I locali vanno sul doppio vantaggio con Vulpes e Stradi ispirati da Ghiglia Samuele, ma nel secondo tempo Costa e Marte rimettono tutto sui binari giusti per i "canarini". In quarta piazza torna alla vittoria il Cadimare che ringrazia il colpo di testa vincente di Forieri e, sopratutto, le grandi parate del portiere Sarti Simone contro un mai domo Don Bosco Spezia autore di un'ottima prestazione.La zona Play Off si chiude con il pareggio per il Vallescrivia in casa del Real Fieschi: al vantaggio ospite di Maisano risponde, neanche a dirlo, il super bomber del campionato Mosto.



Inanellano altre due belle vittorie le spezzine Colli Ortonovo e Levanto Calcio. La squadra di Paolo Cucurnia si impone di misura sul difficile campo della Sammargheritese. Decisivi Musetti, che realizza la rete della vittoria in apertura di match, e il portiere Cozzolino che para anche un calcio di rigore a Paoletti, oltre a numerosi tentativi degli "orange" che cercano di sfruttare la superiorità numerica per via dell'espulsione al 16° del difensore ospite Gambino senza riuscirvi. Nel finale poi vengono espulsi Peragallo e Criscuolo e la squadra di Camisa chiude in nove uomini. Settimo risultato utile consecutivo per il Levanto Calcio che si impone per 3 - 2 sul Little Club James. Decide il gol di Romano Jonathan in rete dopo appena 15" secondi dal suo ingresso in campo al posto del fratello Romano Thomas. In precedenza vantaggio ospite con Alarcon, pareggio di Nicora, primo vantaggio rivierasco con Tuvo e ancora gol di Galliano per il pari rossoblu.



Torna a sorridere nel match salvezza anche il Magra Azzurri che cala il tris sul Bogliasco. A segno i giovani attaccanti Atzeni e Leonini, quest'ultimo con una doppietta dopo essere subentrato dalla panchina a 13' minuti dalla fine del match.



I TOP DI GIORNATA



GOLFO PARADISO PRCA: Prova di forza con un netto poker rifilato ad una Goliardicapolis rinforzata ulteriormente dal mercato invernale.



COZZOLINO (Colli Ortonovo) e SARTI SIMONE (Cadimare): sugli scudi i due portieri spezzini. Il primo para un rigore blindando la vittoria di misura dei rossoblu sul difficile campo della Sammargheritese. Il secondo gioca una grande partita con interventi importanti in serie fino al miracolo sulla punizione di Ferdani che salva la vittoria dei "Pirati".



LEONINI (Magra Azzurri): Tredici minuti in campo e due gol per far ripartire i "blues" dopo un periodo difficile.



I FLOP DI GIORNATA



GOLIARICAPOLIS: Nonostante un mercato estivo di prim'ordine e uno di riparazione che ha portato quattro pezzi di assoluto valore nella rosa granata la Goliardica non riesce proprio a decollare. Che da cambiare sia qualcun altro per cercare di dare una scossa?



CLASSIFICA MARCATORI



17 MOSTO (Real Fieschi)



11 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



8 Costa (Canaletto Sepor)



7 Lunghi (Canaletto)

7 Massaro (Golfo Paradiso PRCA)



G.L.