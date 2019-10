Il punto, le "cugine" si danno nuovamente il cambio in vetta

La Spezia - Contro sorpasso in vetta nell'ultima giornata del Girone B di Promozione. Dopo la sconfitta con il Cadimare la Forza e Coraggio torna alla vittoria ringraziando Giuseppe Esposito che si alza dalla panchina e con un perfetto calcio di punizione stende un comunque ottimo Canaletto. I tre punti permettono ai graziotti di tornare in vetta anche perchè il Cadimare perde a Santa Margherita Ligure contro gli "orange" locali in una partita dalle mille polemiche. Match che si conclude sul 3 - 0 per i padroni di casa grazie al rigore di Gambarelli e alle reti di Canella e Larizza, ma "Pirati" polemici con l'arbitro. Sarti para un rigore a Gallio, viene annullata una rete a Costa e la squadra di Buccellato chiude in sette uomini per le espulsioni di Bertagna, Moussavi, Pannone e Desogus.



In terza posizione ecco un "gruppone" a 13 punti. Risale il Golfo Paradiso PRCA che centra la terza vittoria consecutiva superando con un netto 4 - 1 il sempre ostico Marassi. Molto bene i ragazzi di Foppiano a segno con Rizzo e Aprile, l'ex Lavagnese e Ligorna Ghiglia la riapre, ma Monticone già nel primo tempo fa 3 - 1. Capitan Massaro sigla il poker per i recchelini nella ripresa. Ora la due formazioni sono a pari punti insieme alla sorpresa Colli Ortonovo che impatta con il sempre ostico Vallescrivia, altra formazione che sta avendo un buon impatto sul campionato. Al giovane Vacchino, a segno per le "Fenici" di mister Paolo Cucurnia (nella foto, ndr), risponde il solito Vaccaro per gli ospiti di Amirante ora a quota 12. Quinto gol per il bomber scrivano vice capocannoniere del torneo dietro Mosto del Fieschi. Completa il quartetto a 13 lunghezze la Goliardicapolis che torna alla vittoria superando all'inglese il Bogliasco grazie ad una rete di Gatto e ad un autogol.



Nelle altre partite punti pesanti in ottica salvezza per Levanto e Don Bosco Spezia. La squadra di Agata va a vincere il derby spezzino in casa del Magra Azzurri. Rezzano e Righetti decidono la sfida nonostante la rete del rientrante giovane bomber locale Atzeni. Nel finale espulso Marasco, ma rimane l'importante successo per i rivieraschi. Primo sorriso per i salesiani che superano un Real Fieschi in crisi alla terza sconfitta consecutiva nonostante il rientro del portierone e capitano Olmo Pozzo. Nonostante il punteggio di 2 - 1 per la squadra di Tornar il match non è mai stato in discussione e poteva avere risultato più ampio. In gol Nicolini, ottimo il suo avvio di campionato, e Raggi per i locali e bomber Mosto al settimo gol stagionale con i bianco azzurri.



Chiudiamo con il Valdivara 5 Terre che torna ad incamerare punti pareggiando la sfida interna con il Little Club James. Vantaggio della squadra di Priano con un gran gol di Degano, ma l'undici del player - manager Di Somma impatta il risultato con il difensore ex Ligorna Nardo.



I TOP DI GIORNATA



ESPOSITO (Forza e Coraggio): Pur non al meglio nella ripresa è decisivo e con un gran gol su punizione rimanda in testa i graziotti.



DON BOSCO SPEZIA: Una vittoria che proprio ci voleva e che arriva in uno scontro diretto come quello contro il Real Fieschi.



GOLFO PARADISO PRCA: La squadra di Foppiano sembra aver ingranato la marcia giusta. Gran vittoria, la terza consecutiva, contro un cliente ostico come il Marassi.



LEVANTO CALCIO: Tre punti pesanti per la salvezza ottenuti su un campo difficile come quello del Magra Azzurri.



CLASSIFICA MARCATORI



7 MOSTO (Real Fieschi)



5 Vaccaro (Vallescrivia)



4 Costa (Canaletto Sepor)

4 A. Naclerio (Valdivara 5 Terre)

4 Cupini e Lunghi (Cadimare)

4 Corvi ed Esposito (Forza e Coraggio)