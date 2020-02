Il punto, la Forza e Coraggio vince il derby e risorpassa in testa il Cadimare

La Spezia - Nuova settimana, nuova giornate di gare e nuovo cambio in vetta al Girone B di Promozione della Liguria con la continua alternanza delle ultime quattro settimane tra Forza e Coraggio e Cadimare. Questa volta sono i graziotti ad andare in testa. Come abbiamo visto nella nostra cronaca lo scontro diretto, il sentitissimo "Derby della Costa", sorride ai rossobianchi grazie alla rete di Natale nella ripresa abile a sfruttare un errore difensivo dei "Pirati". Partita viva, vera e combattuta con occasioni da ambo le parti. Alla fine ha vinto la squadra più cinica. La squadra di Gatti, espulso al pari di Stradini, contro sorpassa quindi di un punto in vetta alla classifica i cugini.



Golfo Paradiso in terza piazza dopo una vittoria giunta all'ultimo tuffo contro un ottimo Levanto Calcio. Sembra tutto facile per la squadra di Foppiano che va avanti con il difensore Garrasi e raddoppia con Monticone. Ci prova il bomber rivierasco Marasco a riaprire i giochi, ma appena 4' minuti dopo il gol dei ragazzi di Agata ecco il tris locale con capitan Massaro. Levanto che nella ripresa entra convinto e prima si riavvicina ancora con Marasco infine pareggia sul 3 - 3 con una punizione gioiello di Barilari. Ma la beffa è dietro l'angolo perchè al 90° un contestato rigore trasformato da Monticone consegna la vittoria alla formazione di Recco.



A pari punti con la squadra di Foppiano, che deve però recuperare il match contro il Canaletto Sepor, troviamo il sempre sorprendente Vallescrivia che va ad imporsi per una rete a zero sul sempre difficile campo della Goliardicapolis. E' una rete dell'uomo migliore dei "tigrotti", il talentuoso ex Casale e Sanremese Cardini, a decidere in favore dei ragazzi di Amirante il match.



Una lunghezza più sotto il Canaletto Sepor che come visto vince con un netto 0 - 3 in casa del fanalino Valdivara 5 Terre. Pur privo di bomber Costa e con Poli in campo a ripresa iniziata l'undici di Bastianelli è trascinato da Mendoza, autore di una doppietta e di giocate interessanti, e dalla rete del difensore Becci. Vittoria ovviamente dedicata a Leonardo Dascanio ancora ricoverato in ospedale dopo il terribile incidente di Albiano Magra. "Canarini" comunque sempre sorprendenti in quinta posizione, l'ultima valida per i Play - Off, e con una partita da recuperare.



Non va oltre un pareggio a reti bianche il Colli Ortonovo che impatta al "Marchini" contro il Little Club James sulla cui panchina esordiva per la terza volta in carriera mister Di Somma. Crollano invece in casa Magra Azzurri, Sammargheritese e Don Bosco Spezia. I "blues" continuano nel loro periodo negativo cedendo al Real Fieschi che si impone con una doppietta del centrocampista goleador Ruffino. Serve a poco la rete nel finale di Mezzani a dimezzare lo svantaggio. Dopo un filotto di tre vittorie consecutive gli "orange" di Camisa si arrendono alla rete di Robotti che riporta il sorriso in casa Marassi. Locali che sprecano anche un rigore con Gambarelli, mentre gli ospiti chiudono in inferiorità numerica per l'espulsione di Raso. Bogliasco che continua nel suo straordinario momento con la squadra biancorossa di Guido Poggi capace di imporsi per 0 - 3 in casa del Don Bosco Spezia reduce da una grande vittoria a Levanto. La doppietta di Cappelletti e la rete di Del Vecchio sanciscono la vittoria ospite con i genovesi che staccano di tre punti proprio i salesiani nella corsa alla salvezza.



I TOP DI GIORNATA



RUFFINO (Real Fieschi): Doppietta pesante per una vittoria altrettanto pesante in ottica salvezza



FORZA E CORAGGIO: Grossa prestazione e vittoria che riporta la squadra di Gatti in testa in un derby sentitissimo e dal valore veramente pesante in termini di classifica.



BOGLIASCO: Forse la squadra più in forma del momento. Bella e netta vittoria in casa del Don Bosco Spezia.



CANALETTO SEPOR: Una vittoria dal sapore speciale con una dedica speciale.



I FLOP DI GIORNATA



MAGRA AZZURRI: Seconda prestazione consecutiva da dimenticare e seconda sconfitta consecutiva.



GOLIARDICAPOLIS: Una corazzata che viaggia troppo a corrente alternata, così facendo sarà difficile entrare anche ai Play - Off.



CLASSIFICA MARCATORI



19 MOSTO (Real Fieschi)



12 Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)



10 Verona (Colli Ortonovo)

10 Naclerio (Forza e Coraggio)



9 Lunghi (Cadimare)

9 Costa (Canaletto Sepor)

9 Paoletti (Sammargheritese)

9 Monticone (Golfo Paradiso PRCA)